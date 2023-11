Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη και οι επιδράσεις της (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

«Αυτές οι ημέρες είναι πολύ περίεργες», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, «Από τη μία έχουμε μια νέα Σελήνη στον Σκορπιό, η οποία θα μπορούσε να δώσει χρήματα, από την άλλη όμως δημιουργείται μία ένταση θα μπορούσα να πω, που πρέπει να προσέχουμε».

«Βεβαίως η Αφροδίτη και η Σελήνη είναι στο Ζυγό και μπορείτε να χαρείτε με τα αγαπημένα πρόσωπα, να ασχοληθείτε με τον έρωτα και τη δημιουργία, όμως, αυτή η Σελήνη που θα γίνει τη Δευτέρα και αρχίζει αρκετά πιο πριν, έχει πολύ μεγάλη ένταση που σημαίνει ότι με το "καλημέρα" μπορεί να γίνει μία παρεξήγηση», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

