Ολυμπιακός: Απορρίφθηκε η έφεση για το ντέρμπι - Προσφεύγει στο CAS

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει δικαίωμα έφεσης σε τρίτο βαθμό και θα το χρησιμοποιήσει προσφεύγοντας στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο της Λοζάνης, μετά την απόρριψη της προσφυγής της από την Επιτροπή Εφέσεων για το διακοπέν ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Την πρόθεση της πειραϊκής ομάδας έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης από την Επιτροπή, με την οποία διατηρήθηκε η πρωτόδικη ποινή που είχε επιβάλει η αθλητική δικαστής της Σούπερ Λίγκας και προβλέπει κατακύρωση του αγώνα στον Παναθηναϊκό, αφαίρεση ενός βαθμού, ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 38.000 ευρώ.

«Το έγκλημα ολοκληρώθηκε. Η αλλοίωση του πρωταθλήματος είναι πλέον γεγονός. Ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο CAS και θα στραφεί νομικά κατά όλων όσων συντέλεσαν σε αυτό. Ο κόσμος μας, η ομάδα, οι προπονητές, η διοίκηση, είμαστε μια γροθιά! Και θα κατακτήσουμε τους στόχους μας, ό,τι κι αν συμβεί.

Ταυτόχρονα δεν θα ξεχάσουμε τους άφωνους πολιτικούς της περιφέρειάς μας και όλης της χώρας, την απούσα από όσα τραγικά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο κυβέρνηση και τον όμιλο Μετροπόλιταν-Υγεία που έπαιξε σε εκατομμύρια φιλάθλους της ομάδας μας ένα βρώμικο παιχνίδι. Από εδώ και στο εξής θα γευτείτε τους καρπούς όσων σπείρατε», αναφέρεται.

