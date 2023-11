Life

“Η Μάγισσα”: Στα νέα επεισόδια οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές (εικόνες)

Οράματα, απρόσμενες χαρές που προκαλούν αναστάτωση και η εγκατάλειψη του πύργου απο μια από τις οικογένειες κυριαρχούν στην συνέχεια της σειράς "Η Μάγισσα" στον ΑΝΤ1

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η Θεοφανώ συγκλονίζεται από ένα νέο όραμα, ενώ η ζωή του Μάρκου κρέμεται από μια κλωστή…

Μια απρόβλεπτη εγκυμοσύνη και ένας επικείμενος γάμος θα πέσουν σαν κεραυνός εν αιθρία…

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτει το παρελθόν του, με συνταρακτικές συνέπειες…

Οι Γερακάρηδες εγκαταλείπουν τον πύργο τους, καθώς οι Τούρκοι ετοιμάζονται να επιτεθούν στη Μάνη…

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 23

Ένα όραμα της Θεοφανώς την προειδοποιεί για τον θανάσιμο κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται ο Μάρκος. Η ζωή του Μάρκου κρέμεται από μια κλωστή. Ο Πετρούνης περιμένει την απόφαση της γιαγιάς του, της Κυπριανής και του άντρα της, για το αν μπορεί να μείνει μαζί τους και να δουλέψει στο πλάι του. Ο Εμρέ, μετά την αποτυχία της δολοφονίας των Γερακάρηδων, προειδοποιεί τους καπετάνιους πως οι Τούρκοι θα επιτεθούν στη Μάνη. Ο ρασοφόρος αποφασίζει ν’ ανοίξει σε όλους τα χαρτιά του με απρόβλεπτες συνέπειες. Μια εγκυμοσύνη θα φέρει καινούριες ανατροπές.

ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Οι κατηγορίες της Ρηνιώς πως η Μεταξία ήθελε να δηλητηριάσει τη Θεοφανώ, προκαλούν καινούρια αναστάτωση. Οι Γερακάρηδες φεύγουν απ’ τον πύργο τους, όταν μαθαίνουν πως οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στη Μάνη γι’ αντίποινα. Ο Αντρέι γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει πως ο Μιχαήλ έστειλε τον Μανόλη και τον ρασοφόρο στον πύργο ενός αιμοσταγή άρχοντα, για να τους τιμωρήσει εκείνος. Ο Κανέλλος μαθαίνει την αλήθεια για τον χαμένο του αδερφό, την ώρα που ο θάνατος ξαναχτυπάει την πόρτα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Ο Κανέλλος μαθαίνει τι απέγινε ο χαμένος του αδερφός και η οργή του θα ξεσπάσει στον Μιχαήλ. Οι Γερακάρηδες συνεχίζουν να κρύβονται με τα νέα να είναι αποθαρρυντικά. Ο Πετρούνης επιστρέφει στον πύργο του, μαζί με μια γυναίκα που θα ταράξει κι άλλο τα νερά. Η αναγγελία ενός γάμου θα πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία στον πύργο των Λασκαραίων.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη–Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη–Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

