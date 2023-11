Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece” στον ΑΝΤ1: Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο (εικόνες)

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη κάνει πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Νοεμβρίου, και έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει.

Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα.

Το «BRAVE NEW GREECE» κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1 δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου στις 16:00

#BraveNewAirports

Πώς η τεχνολογία θα αλλάξει όλα όσα γνωρίζουμε για τα αεροδρόμια

Οι αερομεταφορές άλλαξαν τις προηγούμενες δεκαετίες δραστικά τον παγκόσμιο χάρτη - έκαναν τη Γη πιο μικρή, μας έφεραν πιο κοντά.

Πώς θα μοιάζουν τα αεροδρόμια στο μέλλον;

Πώς θα αλλάξουν τον τρόπο που θα ζούμε;

Τι μπορούμε, ρεαλιστικά, να περιμένουμε ότι θα διαφέρει στα αεροδρόμια τα επόμενα χρόνια;

Το επεισόδιο του #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewAirports επιχειρεί να περιγράψει το αεροδρόμιο του μέλλοντος και τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν πολλά απ’ όσα γνωρίζουμε για την αεροπορική βιομηχανία.

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι αερολιμένες; Πώς συνδέεται η ατζέντα αυτή με την κλιματική κρίση; Πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα αεροδρόμια στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας;

Αναζητώντας απαντήσεις, ακούμε ειδικούς του χώρου και μεταφερόμαστε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που επιδιώκει διαρκώς να καινοτομεί και να ανταποκρίνεται στη μεγάλη πρόκληση της απανθρακοποίησης. Η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα και η βιομετρική αποτελούν ορισμένες μόνο από τις νέες τεχνολογίες που προδιαγράφουν ένα επαναστατικό αύριο για τα αεροδρόμια.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Κατερίνα Πραματάρη (Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ), Γιάννης Παράσχης (CEO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), Olivier Jankovec (Γενικός Διευθυντής, ACI Europe), Κώστας Αξαρλόγλου (Πρύτανης, Alba Graduate Business School), Μichael O’ Connor (Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), Γιώργος Μισαηλίδης (Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας & Ακίνητης Περιουσίας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών).

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου στις 16:00

#BraveNewArt

Όταν η τεχνολογία προσφέρει στους καλλιτέχνες μια νέα διέξοδο για να δώσουν στις ιδέες τους ζωή

Τι είναι τέχνη; Ένα ερώτημα διαχρονικό, που γίνεται, όμως, ξανά επίκαιρο, καθώς οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν νέους δρόμους για την καλλιτεχνική έκφραση.

Πόσο συμβατές έννοιες είναι, τελικά, η τεχνολογία και η τέχνη;

Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewArt αποπειράται να ρίξει φως στο μέλλον της τέχνης, δίνοντας έμφαση στην έκρηξη ενδιαφέροντος που έχει φέρει η επιτάχυνση της τεχνολογίας για τις ψηφιακές μορφές τέχνης.

Διευρύνει το metaverse τους ορίζοντες έκφρασης ενός καλλιτέχνη; Γιατί στο περιβάλλον που διαμορφώνεται διεκδικούν ρόλο τα περίφημα NFTs; Οι νέες αυτές μορφές τέχνης λειτουργούν ανταγωνιστικά σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές;

Αναζητώντας απαντήσεις, ακούμε ειδικούς του χώρου, ενώ βρισκόμαστε στη Blender Gallery, έναν χώρο τέχνης και πολιτισμού στη Γλυφάδα που διερευνά ενεργά την τέχνη του metaverse και τον κόσμο των NFTs, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή σκηνή, μέσα από μια δημιουργική και γόνιμη διαδικασία. Τα νέα εργαλεία που αναδύονται και οι νέοι διάλογοι που ξεκινούν χάρη στην τεχνολογία, ανοίγουν τον δρόμο για ένα συναρπαστικό αύριο.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Αθηνά Πωλίνα Ντόβα (COO & Co-Founder, Owiwi), Ιάσων Θεοφανίδης (Επικεφαλής, Blender Gallery & Ιδρυτικό Μέλος, JABLAB), Γιάννης Βλαχογιάννης (Futurist), Χριστίνα Ντουγεροπούλου (Curator, Blender Gallery), Άννι Παναγιωτοπούλου (Ειδική στο Blockchain & Ιδρύτρια, Ελληνικό Δίκτυο Blockchain - Athens Bitcoin & Blockchain Meetup), Αίας Κόκκαλης (VFX Artist, Director & Animator).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions

