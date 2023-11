Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Χανίων: Μυστήριο με την πτώση γυναίκας από τον 4ο όροφο

Η 42χρονη από την Αγγλία δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Συναγερμός στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν μια 42χρονη από την Αγγλία βούτηξε στο κενό από τον 4ο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η 42χρονη έφτασε μόνη της στο Νοσοκομείο υποστηρίζοντας πως αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Στη συνέχεια, η γυναίκα εξετάστηκε από τους γιατρούς και εισήχθη στην νευροχειρουργική κλινική, σε θάλαμο όπου ήταν μόνη της.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ξαφνικά και χωρίς κάποιος να αντιληφθεί το παραμικρό, άνοιξε το παράθυρο και βούτηξε στο κενό.

Εργαζόμενοι του ιδρύματος την εντόπισαν αιμόφυρτη, πεσμένη στο έδαφος με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε τις αισθήσεις της. Άμεσα η 42χρονη διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου διασωληνώθηκε με την κατάσταση της υγείας της να θεωρείται κρίσιμη.

