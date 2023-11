Παράξενα

Μαρούσι: Ζευγάρι κλείδωσε μέσα στο σπίτι τους ανήλικο που πέταξε στην αυλή λεμόνια!

Αρχικά το ζευγάρι ακινητοποίησε και τους τρεις ανηλίκους που πέταγαν λεμόνια στην αυλή τους, αλλά οι δυο κατάφεραν να διαφύγουν και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στιγμές αγωνίας έζησαν τρεις ανήλικοι στο Μαρούσι το βράδυ της Πέμπτης, όταν ζευγάρι ηλικιωμένων τους ακινητοποίησε επειδή πέταξαν στην αυλή τους…λεμόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι τρεις 14χρονοι είχαν προηγουμένως πετάξει λεμόνια στην αυλή του σπιτιού όπου διαμένουν ένας 79χρονος και μία 75χρονη. Το ζευγάρι μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό ακινητοποίησε τους τρεις 14χρονους.

Στην συνέχεια οι δύο από αυτούς κατάφεραν να τους ξεφύγουν και να απομακρυνθούν από το σημείο, ωστόσο, δεν είχε την ίδια τύχη το άλλο παιδί, καθώς το ζευγάρι πρόλαβε να το αρπάξει και να το κλειδώσει εντός του σπιτιού του.

Έπειτα, τα δύο παιδιά που κατάφεραν να απομακρυνθούν επέστρεψαν στο σπίτι τους κι ενημέρωσαν τους γονείς τους για το εν λόγω περιστατικό κι αμέσως εκείνοι προχώρησαν σε μήνυση για παράνομη κατακράτηση.

Άνδρες της ΕΛΑΣ που έφτασαν στο σημείο απελευθέρωσαν το παιδί και συνέλαβαν το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο αφέθηκε ελεύθερο λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ κατόπιν προφορικής εντολής του Αντιεισαγγελέα Ποινική δίωξης.

