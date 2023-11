Κόσμος

Ισραήλ – Γάζα: Θα σκοτώσουμε τα μέλη της Χαμάς που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού μετά τις επικρίσεις για τα πλήγματα σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα.

-

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «θα σκοτώσουν» τα μέλη της Χαμάς «που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία» της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μετά τα πλήγματα σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα, νωρίτερα σήμερα.

«Εάν βλέπουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς να πυροβολούν μέσα από νοσοκομεία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει (…) θα τους σκοτώσουμε» είπε ο Ρίτσαρντ Χεχτ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο εκπρόσωπος παραδέχτηκε πάντως ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι «ευαίσθητου χαρακτήρα».

«Θα ήταν ευκολότερο αν η Χαμάς εγκατέλειπε τα νοσοκομεία και μας το έδειχνε ξεκάθαρα» πρόσθεσε, κατηγορώντας την παλαιστινιακή οργάνωση ότι «επιχειρεί μέσα στα νοσοκομεία».

Ο Χεχτ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός «λαμβάνει όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτεθεί σε ανθρώπους στους οποίους χορηγείται ορός ή νοσηλεύονται με κατάγματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα από πλήγμα του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Το Ισραήλ είπε χθες ότι έβαλε στο στόχαστρο ένα «κέντρο στρατιωτικής διοίκησης» της οργάνωσης, κοντά στο νοσοκομείο.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι ισραηλινά άρματα έβαλαν εναντίον της μαιευτικής κλινικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Ξεψύχησαν στην άσφαλτο δυο νέοι (εικόνες)

Δημήτρης Γραικός: Αναβιώνει στο Εφετείο η δολοφονία του

Μαρούσι: Ζευγάρι κλείδωσε μέσα στο σπίτι τους ανήλικο που πέταξε στην αυλή λεμόνια!