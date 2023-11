Κόσμος

Ισραήλ: Μαζική φυγή Παλαιστινίων από την βόρεια Γάζα

Γιατί αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών Ισραηλινών, οι Αρχές της χώρας. Έκλεισε το πέρασμα στην Ράφα. Σκοτώθηκε εγγονή του ηγέτη της Χαμάς. “Πυρά” κατά Ισραήλ από την Σαουδική Αραβία,

Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν φύγει προς τα νότια τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν «βαθιά εντός της Πόλης της Γάζας», ανέφερε απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, που μεταδίδεται από την τηλεόραση, ο Χαγκάρι είπε ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως χρειάζεται χρόνος για να καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες.

«Εργαζόμαστε συνεχώς και με δυναμισμό σε ποικίλες προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων. Οι προσπάθειες αυτές είναι σύνθετες, δεν είναι οι οριστικές. Χρειάζονται χρόνο, θα χρειαστεί χρόνος», είπε ο εκπρόσωπος.

Εγγονή του ηγέτη της Χαμάς σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό σχολείου στη Γάζα

Η Ροά Χανίγια – εγγονή του ηγέτη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια – σκοτώθηκε σήμερα κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σχολείο Αλ Μπουράκ της Γάζας, μεταδίδει το δίκτυο Al Jazeera.

Την είδηση αναμεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ισραήλ: αναθεωρημένος απολογισμός των νεκρών

Το Ισραήλ αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αφού πολλά πτώματα φέρονται να ανήκουν σε μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης. Εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα πως η επίθεση της Χαμάς στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ.

Εξήγησε πως οι ισραηλινές αρχές «αναθεώρησαν» τον απολογισμό τους επειδή θεωρούν πως «πολλά πτώματα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί» ανήκουν σε δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς και όχι σε θύματα.

Διακόπηκαν οι απομακρύνσεις ξένων πολιτών και τραυματιών μέσω της διάβασης της Ράφα

Οι απομακρύνσεις ξένων πολιτών και Παλαιστινίων που χρήζουν κατεπείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης διακόπηκαν σήμερα στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, ανέφεραν τρεις πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας και ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την τελευταία πηγή και μια αιγυπτιακή ιατρική πηγή, η διακοπή αυτή οφείλεται στα προβλήματα που παρουσιάζονται στη μεταφορά των τραυματιών από το εσωτερικό της Γάζας στη Ράφα.

Η απομάκρυνση των κατόχων ξένων διαβατηρίων και των τραυματιών από τη Γάζα στην Αίγυπτο ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου και έχει διακοπεί δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα, λόγω των βομβαρδισμών που, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής, έπληξαν ή στόχευαν αυτοκινητοπομπές ασθενοφόρων.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καταδικάζουμε τη στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, τη στοχοποίηση αμάχων και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής», αναφέρει ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Μίλησε κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής με αφρικανούς ηγέτες στο Ριάντ και ενόψει της αυριανής έκτακτης συνεδρίασης του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για τις εξελίξεις στη Γάζα.

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και ο αναγκαστικός εκτοπισμός, να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνθήκες για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την εδραίωση της ειρήνης», τόνισε ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος, έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα πάγωσαν οι διαβουλεύσεις για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, που ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε εκτιμήσει τον Σεπτέμβριο ότι «πλησίαζε» όλο και περισσότερο.





Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μούσα Φακί Μαχάματ καταδίκασε σήμερα τη βία που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι. «Ζητάμε αποτελεσματικά και πρακτικά μέτρα για να σταματήσει η καταστροφή της Γάζας και η σφαγή χιλιάδων κατοίκων της, προκειμένου να δοθεί ισχυρή ώθηση στην εξεύρεση πολιτικής λύσης» στη βάση των δύο κρατών, δήλωσε.

Στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Ριάντ, οι συμμετέχοντες εκφράζουν «βαθύτατη ανησυχία» για την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, ζητούν τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και προτρέπουν τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου για να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις και ο αναγκαστικός εκτοπισμός Παλαιστινίων.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε επίσης ότι το Ριάντ θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αφρική μέχρι το 2030, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τα κεφάλαια που επένδυσε στην αφρικανική ήπειρο την τελευταία δεκαετία.

