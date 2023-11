Κόσμος

Μακρόν προς Ισραήλ: Σταματήστε τους βομβαρδισμούς κατά αμάχων

Ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την πρακτική των Αρχών του Ισραήλ που οδηγεί στην δολοφονία παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων.

Ο Γάλλος πρόεδρος παρότρυνε το Ισραήλ «να σταματήσει» τους βομβαρδισμούς που σκοτώνουν αμάχους στη Γάζα σε συνέντευξή του που παραχώρησε στο βρετανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο BBC και μεταδόθηκε χθες Παρασκευή.

«Μοιραζόμαστε την οδύνη» του Ισραήλ «και συμμεριζόμαστε τη βούλησή τους (της ισραηλινής ηγεσίας) να απαλλαχτούν από την τρομοκρατία», καθώς «ξέρουμε τι σημαίνει τρομοκρατία στη Γαλλία». Όμως, «de facto σήμερα είναι οι άμαχοι αυτοί που βομβαρδίζονται. Μωρά, γυναίκες, ηλικιωμένοι βομβαρδίζονται και σκοτώνονται». Και για αυτό «δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία» και «καμιά νομιμοποίηση», «παροτρύνουμε λοιπόν το Ισραήλ να σταματήσει».

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 11.078 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4.506 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια.

Η «αντίδραση στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, επειδή διεξάγεται από μια δημοκρατία, πρέπει να συμμορφώνεται στους διεθνείς κανόνες του πολέμου και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», έκρινε ο γάλλος πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από το Ισραήλ, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε πως «δεν είναι δικαστής» αλλά «αρχηγός κράτους».

Δήλωσε εξάλλου πως ανησυχεί ότι «ο μαζικός βομβαρδισμός» της Λωρίδας της Γάζας προκαλεί «απέχθεια και άσχημα συναισθήματα» στην περιοχή.

Ο κ. Μακρόν παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή την επομένη της «ανθρωπιστικής διάσκεψης» που οργανώθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι με πρωτοβουλία της κυβέρνησής του, κατά τη διάρκεια της οποίας κάλεσε να ενταθεί η προσπάθεια για να υπάρξει «κατάπαυση του πυρός».

«Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από μια ανθρωπιστική παύση καταρχήν» και κατόπιν «κατάπαυση του πυρός, που θα επιτρέψει την προστασία όλων των αμάχων που δεν έχουν καμιά σχέση με τους τρομοκράτες», επέμεινε στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο BBC στο Ελιζέ.

«Είναι αδύνατο να εξηγήσουμε πως θέλουμε να αγωνιστούμε κατά της τρομοκρατίας σκοτώνοντας αθώους», συμπλήρωσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε στις δηλώσεις του κ. Μακρόν τονίζοντας πως «η ευθύνη για οποιοδήποτε κακό παθαίνουν άμαχοι βαραίνει τη Χαμάς», η οποία προκάλεσε τον πόλεμο με τη «βάρβαρη δολοφονία εκατοντάδων ισραηλινών αμάχων» και χρησιμοποιεί παλαιστίνιους αμάχους και ομήρους σαν «ανθρώπινες ασπίδες», όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Στην ισραηλινή πλευρά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με αναθεωρημένο προς τα κάτω απολογισμό των ισραηλινών αρχών, στην πλειονότητά τους άμαχοι την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, που το Ισραήλ οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Ερωτηθείς αν θα ήθελε να δει και άλλους ηγέτες, ιδίως τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, να καλούν να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, ο γάλλος πρόεδρος είπε πως «ελπίζει πως θα το πράξουν».

