Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 11 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι:

Μηνάς

Βικέντιος,

Βικέντης,

Βικεντία

Βικτωρία,

Βικτορία,

Βιτωρία,

Βίκτωρ,

Βίκτωρας,

Βίκτορας

Δράκων,

Δράκοντας,

Δράκος,

Δρακούλης,

Δρακούλα

Η Ανατολή του ήλιου είναι στις 07:01. Η δύση στις 17:17. Η Σελήνη 27.6 ημερών.

Ο βίος του Αγίου Βικέντιου

Ο άγιος Βικέντιος γεννήθηκε στην Ουέσκα της Ισπανίας και από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στα γράμματα. Ψυχή φλεγόμενη από τη θεία φλόγα προσκολλήθηκε, από τα εφηβικά του χρόνια, στον επίσκοπο της Σαραγόσης, Ουαλέριο. Ο Ουαλέριος εκτιμώντας την αγνότητα, τη σύνεση και τον ευσεβή ζήλο του Βικέντιου τον χειροτόνησε διάκονο. Επειδή δε ο ίδιος αν και μορφωμένος πολύ, δεν είχε την ευκολία του λόγου συχνά χρησιμοποιούσε τον Βικέντιο ως δάσκαλο του Θείου Λόγου. Γι` αυτό, συχνά, ο Ουαλέριος, χαριτολογώντας έλεγε ότι ο άγιος Βικέντιος είναι η φωνή του στην Εκκλησία. Με το πέρασμα του χρόνου ο Βικέντιος βελτίωνε την ευφράδειά του, αύξανε την θερμότητα του ζήλου του και την ακούραστη προσπάθειά του να προσελκύσει στους κόλπους της αληθινής Εκκλησίας τους ειδωλολάτρες.Τα περισσότερα βράδια του τα διέθετε για την κατήχηση και τον διαφωτισμό των συνανθρώπων του. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό ο Δακιανός, που διετέλεσε διοικητής επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, διέταξε και έφεραν τον Βικέντιο αλυσοδεμένο, στην Σαραγόση της Βαλέντιας. Παρόλες τις απειλές που δέχθηκε ο άγιος ομολόγησε την πίστη στον Ιησού Χριστού και μπροστά στον έπαρχο. Γι` αυτό το λόγο διατάχθηκε να τον μαστιγώσουν μέχρι να ματώσουν οι σάρκες του. Κατόπιν τον έδεσαν σε σιδερένια κλίνη, κάτω από την οποία ήταν αναμμένη φωτιά. Με αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε ο άγιος Βικέντιος το πνεύμα στον Κύριο.

Πηγή: ecclesia.gr

