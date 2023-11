Κοινωνία

To Missing Alert “βρήκε” τον 27χρονο αγνοούμενο

Που και πως εντοπίστηκαν, από ευαισθητοποιημένους πολίτες, τα ίχνη του άνδρα που είχε εξαφανιστεί.

«Η περιπέτεια του Μπαρτουομιέι Μπούρμπλις, 27 ετών έληξε στις 10/11/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν», αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σημαίνοντας την λήξη του σχετικού Missing Alert.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «Ο Μπαρτουομιέι Μπούρμπλις βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία του. Ο ενήλικος ήταν αποπροσανατολισμένος και δεν μπορούσε να επανασυνδεθεί με τα οικεία του πρόσωπα».

«Καθοριστική υπήρξε η δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού «Missing Alert», καθώς ευαισθητοποιημένοι πολίτες παρείχαν πληροφορίες που συνέβαλαν άμεσα στον εντοπισμό του. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Μπαρτουομιέι Μπούρμπλις και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί. Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται», καταλήγει η ανακοίνωση.

