Γάζα: Πέθανε βρέφος σε θερμοκοιτίδα - Δεκάδες μωρά κινδυνεύουν λόγω έλλειψης οξυγόνου

Για πολύωρες επιχειρήσεις πολιορκίας του νοσοκομείου Αλ Σίφα, κάνει λόγο η Χαμάς μέσω του Υπ. Υγείας της Γάζας. “Έμεινε” από καύσιμα, ρεύμα και οξυγόνο το νοσοκομείο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στο θύλακα, διακόπηκαν σήμερα επειδή εξαντλήθηκαν πλήρως τα καύσιμα.

«Ως αποτέλεσμα, ένα νεογέννητο μωρό πέθανε μέσα στη θερμοκοιτίδα, όπου βρίσκονται 45 μωρά», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Ασράφ αλ-Κίντρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα.

Άλλα 39 μωρά κινδυνεύουν να πεθάνουν μετά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και εν μέσω έλλειψης οξυγόνου και φαρμάκων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, για τις οποίες κάτοικοι είπαν πως όλη τη νύχτα έδιναν μάχες με ενόπλους της Χαμάς μέσα και γύρω από την Πόλη της Γάζας όπου βρίσκεται το νοσοκομείο, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη απ' ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Είμαστε πολιορκημένοι μέσα στο Ιατρικό Συγκρότημα Αλ Σίφα και η κατοχή έχει στοχοθετήσει τα περισσότερα από τα κτήρια μέσα σ' αυτό», δήλωσε τηλεφωνικά ο Κίντρα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν δηλώσει πως ένοπλοι της Χαμάς, οι οποίοι έκαναν τον περασμένο μήνα μια αιματηρή επιδρομή στο νότιο Ισραήλ, έχουν τοποθετήσει κέντρα διοίκησης κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα και άλλα νοσοκομεία στη Γάζα.

Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε πως τα αυξανόμενα ισραηλινά πλήγματα πάνω σε νοσοκομεία ή κοντά σ' αυτά θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και χιλιάδες εκτοπισμένους που έχουν βρει καταφύγιο μέσα και γύρω από τα κτήριά τους.

