“Μόνιμη μείωση τιμής”: Δέσμευση Μητσοτάκη για διερύνση του μέτρου

Σε σούπερ μάρκετ βρέθηκε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, όπου και έκανε αυτοψία για το μέτρο της μείωσης των τιμών.

Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης μετά από επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ με τον υπουργό ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα ανέβασε τρία διαδοχικά story με βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram στα οποία παρουσιάζει τι σημαίνει το ταμπελάκι στα προϊόντα με τη μόνιμη μείωση τιμής 5%. "Αυτό σημαίνει ότι προμηθευτές σε αυτά τα προϊόντα έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν τις τιμές μειωμένες κατά 5% για το επόμενο εξάμηνο", διευκρινίζει ενώ σε συνομιλία με πελάτη αναφέρει ότι "θα αυξήσουμε τα προϊόντα στο 5%".

"Ξέρω ότι η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, είναι επίμονη. Όμως η κυβέρνηση θα είναι πάντα εδώ και θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της έτσι ώστε να περιορίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο", είναι το μήνυμά του στο τελευταίο story.

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο ηθικός και φυσικός αυτουργός της ληστρικής ακρίβειας και της ασυδοσίας των πολυεθνικών, σήμερα επέστρεψε στον «τόπο του εγκλήματος». Τα επικοινωνιακά τεχνάσματα του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν πλέον να συγκαλύψουν το «προμελετημένο έγκλημα» που αδειάζει τις τσέπες των Ελλήνων. Η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει αίτιο και ονοματεπώνυμο: Χρηματιστήριο ενέργειας, ακριβά καύσιμα, ασυδοσία της βιομηχανίας τροφίμων. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ».

