Ερντογάν: Το Ισραήλ λειτουργεί σαν το κακομαθημένο παιδί της Δύσης

"Η Ιερουσαλήμ είναι η κόκκινη γραμμή μας" τόνισε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Πυρά" κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που παρεβρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Ριάντ. Μεταξύ άλλων είπε ότι "η Χαμάς που υπερασπίζεται την πατρίδα της δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στην ίδια κατηγορία με κατακτητές" και ότι "είναι ντροπή οι δυτικές χώρες να σιωπούν μπροστά στις συνεχιζόμενες σφαγές στην Παλαιστίνη" ενώ τόνισε ότι "η ισραηλινή διοίκηση λειτουργεί σαν το κακομαθημένο παιδί της Δύσης".

"Τα λόγια είναι ανεπαρκή για να περιγράψουν τι συνέβη στη Γάζα και τη Ραμάλα από τις 7 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα στην ιστορία", είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

"Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε την κατάπαυση του πυρός και την αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Francesca Albanese δηλώνει ότι η απόφαση του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του για 4 ώρες είναι κυνική και σκληρή. Προσεγγίζουμε την απόφαση με τον ίδιο τρόπο... Η ισραηλινή διοίκηση εκδικείται τα μωρά της Γάζας, τα αθώα παλαιστίνια παιδιά και γυναίκες για το περιστατικό της 7ης Οκτωβρίου, το οποίο πολλοί από εμάς δεν βρίσκουμε σωστό", συνέχισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

"Δεν είναι δυνατόν να βάλουμε τους αντιστασιακούς της Χαμάς που υπερασπίζονται την πατρίδα τους και τους κατακτητές στην ίδια κατηγορία" επεσήμανε και συνέχισε λέγοντας πως "είναι ντροπή οι δυτικές χώρες, που μιλούν πάντα για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, να σιωπούν μπροστά στις συνεχιζόμενες σφαγές στην Παλαιστίνη".

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ακόμη πως "η Γάζα καταστράφηκε, αλλά αυτές οι χώρες δεν ζητούν καν κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και δεν μπορούν να το κάνουν. Άνθρωποι πεθαίνουν στη Γάζα, αλλά κανένας από αυτούς δεν κινεί ούτε το δαχτυλάκι του. Αυτό δεν είναι μόνο ανικανότητα, αλλά και δειλία και έλλειψη συνείδησης. Όσοι σιωπούν μπροστά στην καταπίεση είναι εξίσου εταίροι στην αιματοχυσία όσο και οι καταπιεστές. Η Αμερική και οι δυτικές χώρες θυσίασαν τις αξίες που υποτίθεται ότι υπερασπίστηκαν στις φιλοδοξίες της ισραηλινής διοίκησης" και μίλησε με σκληρή γλώσσα για το Ισραήλ αναφέροντας ότι "η ισραηλινή διοίκηση, που λειτουργεί σαν το κακομαθημένο παιδί της Δύσης, πρέπει να αποζημιώσει για τη ζημιά που προκάλεσε".

"Η Ιερουσαλήμ είναι η κόκκινη γραμμή μας. Επιθυμία μας είναι η Ιερουσαλήμ, γνωστή ως η πόλη της ειρήνης, και όλα τα παλαιστινιακά εδάφη να επιστρέψουν στις προηγούμενες μέρες τους", είπε ακόμη.

