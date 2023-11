Αθλητικά

Αλβανία: ποδοσφαιριστής πέθανε την ώρα του αγώνα (βίντεο)

Σοκαριστική η στιγμή που ο νεαρός ποδοσφαιριστής καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο.

Θρήνος στο ποδόσφαιρο της Αλβανίας, καθώς ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της Εγνατία, Ράφαελ Ντουαμέναμα, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Παρτιζάνι, με τον ίδιο να φεύγει από τη ζωή λίγο αργότερα.

Συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό του αγώνα Εγνάτια – Παρτιζάνι, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων Ράφαελ Ντουαμέναμα υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο πληρέστερο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά ο κατέληξε.

Ο Ντουαμένα φαίνεται πως αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με την καρδιά του, τα οποία στο παρελθόν είχαν σταθεί εμπόδιο στη μεταγραφή του από τη Ζυρίχη στην Μπράιτον. Στις 28 Οκτωβρίου του 2021 είχε καταρρεύσει ξανά εν ώρα αγώνα όταν έπαιζε στην Αυστρία για λογαριασμό της Μπλάου-Βάις Λιντς και μέχρι φέτος δεν είχε παίξει ξανά σε επαγγελματικό σύλλογο.

Ghanaian Footballer Raphael Dwamena sadly passed away on the field in Albania. RIP??pic.twitter.com/EzsjYgbZoj — Twilight (@the_marcoli_boy) November 11, 2023

