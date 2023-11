Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Γεροβασίλη: Διαφωνώ και με το δημοψήφισμα και με τις αποχωρήσεις

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε «τους συντρόφους και τις συντρόφισσές της να μιλήσουν ήρεμα και ειλικρινά χωρίς κόλπα».

«Είναι τρικ να μετατρέπεις τα διαδικαστικά θέματα σε πολιτικά», ανέφερε σε δήλωσή της η Όλγα Γεροβασίλη για τα όσα διημείφθησαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρηση των στελεχών περί τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Έφη Αχτσιόγλου και Διονύση Τεμπονέρα, ενώ «κάλεσε τους συντρόφους και τις συντρόφισσές της να μιλήσουν ήρεμα και ειλικρινά χωρίς κόλπα».

Συγκεκριμένα στη δήλωσή της ανέφερε, «Μπήκε θέμα με βάση τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου περί δημοψηφίσματος για τις διαγραφές να μπει σε ψηφοφορία. Η δική μου θέση είναι ότι αυτό δεν είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα, είναι πολιτικό και αυτό το νόημα έχει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι αύριο. Τα διαδικαστικά μπορεί εύκολα κάνεις να τα μετατρέπει σε πολιτικά αλλά αυτό είναι συχνά ένα τρικ. Κάλεσα τους συντρόφους και τις συντρόφισσές μου να μιλήσουμε ειλικρινά να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε.

Η δική μου θέση σε σχέση με τη χθεσινή δήλωση του προέδρου είναι γνωστή, τη διαφωνία μου την έχω διατυπώσει, το θεωρώ θεσμικά λάθος και ζητάμε να αποσυρθεί κάθε τέτοια σκέψη. Ωστόσο μπορούμε να συζητάμε ήρεμα και απλά χωρίς κόλπα και ειλικρινά μεταξύ μας». Σε ερώτηση για την αποχώρηση των στελεχών είπε: «Από ότι κατάλαβα αποχώρησαν από την διαδικασία για διαδικαστικούς λόγους. Πολιτικούς λόγους δεν έχω ακούσει».

