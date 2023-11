Αθλητικά

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα: “μοιρασμένα” τα γκολ και οι βαθμοί

Ο ΠΑΣ Γιαννινα, πραγματοποίήσε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και ήρθε ισόπαλος με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

-

Πραγματοποιώντας ίσως την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» από τον ΟΦΗ, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας δεν κατάφερε να «χτίσει» πάνω στο γκολ του Νίκου Μαρινάκη στα 35 δευτερόλεπτα, με τον «Αγιαξ της Ηπείρου» να χάνει σωρεία ευκαιριών, για να ισοφαρίσει, τουλάχιστον, εν τέλει με τον Ροντρίγκο Εραμούσπε στο 86’.

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε το παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Αντριάν Ριέρα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Εραμούσπε δεν απομάκρυνε καλά και ο επερχόμενος Μαρινάκης με δυνατό δεξί σουτ άνοιξε το σκορ. Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το σάστισμα των φιλοξενούμενων, οι παίκτες του Νταμπράουσκας συνέχισαν να πιέζουν, υστερώντας πάντως στο δημιουργικό κομμάτι. Στο 15’ ο Νουά Ντίκο έκλεψε την μπάλα από τον Κάρλες Σόρια στη μεσαία γραμμή, ξεπέρασε και τον Μπόρις Κλέιμαν, όμως στο πλασέ που επιχείρησε από πλάγια αριστερά, ο Εραμούσπε πρόλαβε και με τάκλιν έσωσε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Από εκεί και μετά, όμως, ο ΠΑΣ έβγαλε αντίδραση κι ήταν απόλυτα κυρίαρχος, χάνοντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Αρχής γενομένης από το 18’, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Εραμούσπε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη δεξιά κάθετη δοκό της εστίας του Νόαμ Μπάουμαν. Στο 34’ ο Παναγιώτης Τζίμας έκανε κακή επιλογή – άστοχο σουτ εκτός περιοχής – κι ενώ είχε ελεύθερους συμπαίκτες δίπλα του ενώ στο 40’ ο Σόρια με διαγώνιο πλασέ ανάγκασε τον Μπάουμαν να διώξει με τα πόδια.

Παρόμοιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι, σαφώς πιο απαιτητικοί και με ορεξάτο τον Κέβιν Ροσέρο, έχασαν σπουδαία, διπλή ευκαιρία στο 51’, όταν ο Κλαούντιου Μπάλαν απέτυχε από πλάγια θέση σε τετ-α-τετ να νικήσει τον Μπάουμαν και στην εξέλιξη της φάσης ο Τζίμας πλάσαρε απελπιστικά ψηλά προ κενής εστίας.

Οι αποδοκιμασίες από τους φίλους του ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» έγιναν έντονες αλλά εις μάτην… Ηταν η σειρά του Γιώργου Παμλίδη να σπαταλήσει δύο ακόμη ευκαιρίες για την ομάδα του Θανάση Στάικου, αστοχώντας με καρφωτή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι στο 58’ και αναγκάζοντας σε απίθανη ενστικτώδη επέμβαση τον Μπάουμαν στο 67’. Ο Ελβετός τερματοφύλακας του ΟΦΗ κατέγραψε νέα εξ επαφής επέμβαση, αυτή τη φορά στο πλασέ του Τζίμα στο 78’, κρατώντας το «μηδέν» για την εστία του.

Εν τέλει, ο Μπάουμαν νικήθηκε στο 86ο λεπτό, με τον Εραμούσπε να πιάνει μια δυνατή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Σόρια, για να κάνει το τελικό 1-1. Ο ΟΦΗ έμεινε για τέταρτο σερί ματς χωρίς νίκη (από δυο ισοπαλίες και ήττες) ενώ ο ΠΑΣ αγνοεί μεν το «τρίποντο» από την πρεμιέρα, ωστόσο η εμφάνισή του άφησε υποσχέσεις για καλύτερη συνέχεια.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: Βούρος, Νέιρα – Τζίμας, Εραμούσπε.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Μαρινάκης (71’ Λάρσον), Θοράρινσον, Βούρος, Λαμπρόπουλος (90’ Γιαννούλης), Πασαλίδης, Μεγιάδο, Γκαγέγκος, Ντίκο (61’ Νέιρα), Ριέρα (46’ Μοσκέρα), Φελίπε.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Παντελάκης, Εραμούσπε, Καραχάλιος, Ριένστρα, Τζίνο (46’ Ροσέρο), Παμλίδης, Τζίμας, Μπάλαν.

