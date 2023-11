Παράξενα

Ιταλία: Λιοντάρι το έσκασε από τσίρκο και προκαλεί πανικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος της πόλης Λαντίσπολι, που βρίσκεται κοντά στη Ρώμη, ζήτησε από τους κατοίκους να κλειδωθούν στα σπίτια τους έως ότου εντοπιστεί το άγριο ζώο.

-

Οι κάτοικοι μιας πόλης κοντά στη Ρώμη κλήθηκαν σήμερα να παραμείνουν στα σπίτια τους αφού ένα λιοντάρι δραπέτευσε από ένα τοπικό τσίρκο και κυκλοφορεί ελεύθερο στην περιοχή.

Ο Αλεσάντρο Γκράντο, ο δήμαρχος της Λαντίσπολι, μιας πόλης περίπου 40.000 κατοίκων, σήμανε τον συναγερμό με ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία βοηθά το προσωπικό του τσίρκου και εντοπίσει το αιλουροειδές.

«Ένα λιοντάρι το έσκασε από το τσίρκο», έγραψε, διευκρινίζοντας ότι το ζώο θεάθηκε σε ένα ρυάκι κοντά στις εγκαταστάσεις του τσίρκου. «Σας ζητούμε να είστε πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγετε τις μετακινήσεις μέχρι νεωτέρας», πρόσθεσε.

Ο Γκράντο σημείωσε ότι δεν είχε δώσει άδεια για την παρουσία ενός τσίρκου με λιοντάρια στην πόλη, αλλά δεν ήταν στις αρμοδιότητές του και να την απαγορεύσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Πέθανε βρέφος σε θερμοκοιτίδα - Δεκάδες μωρά κινδυνεύουν λόγω έλλειψης οξυγόνου

Κερατσίνι: βασάνιζε άτομα με αναπηρία και το μετέδιδε live

Μαραθώνιος: Οι κλειστοί δρόμοι και οι εναλλακτικές διαδρομές