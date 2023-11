Πολιτική

Κασσελάκης: ο Μητσοτάκης είναι αντιγραφέας μου

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε μέσα από τα social media ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της τρυκιμιώδους συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απέφυγε να σχολιάσει όλα όσα συνέβησαν σήμερα, με τις αποχωρήσεις από την συνεδρίαση, και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που πραγματοποίησε επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ αποκαλώντας τον μάλιστα... "αντιγραφέα".

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Χθες πήγα απροειδοποίητα σε Μεγαλοπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Χαϊδάρι, Αιγάλεω μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί -όπως σας έχω πει από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε- έχω αδιαμεσολάβητη επικοινωνία μαζί σας.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε απροειδοποίητα σουπερμάρκετ (ελπίζω να είδε το έργο του στις τιμές με τα μάτια του).

Και μίλησε με… απλούς πολίτες (οι οποίοι αυθορμήτως τον υποδέχτηκαν με κόρνες) γιατί θέλει, λέει, να έχει «αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο»!

Μιλάει σε αυτήν τη φάση καλύτερα ελληνικά από μένα. Αντιγραφέας, αλλά ας τα λέει τουλάχιστον με δικά του λόγια».

