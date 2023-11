Αθλητικά

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός: Οι γηπεδούχοι έσωσαν τον βαθμό στις καθυστερήσεις

Τα «λιοντάρια» ήταν έτοιμα να πανηγυρίσουν μια σπουδαία εκτός έδρα νίκη, αλλά ο Κάρολ Αντζιέλσκι είχε διαφορετική άποψη.

Το γκολ του Κάρολ Αντζιέλσκι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε στον Ατρόμητο το βαθμό της ισοπαλίας στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Τα «λιοντάρια» προηγήθηκαν χάρη στο γκολ του Ζήση Χατζηστραβού (40’) και φάνηκε να κρατούν τους τρεις βαθμούς, προτού «μιλήσει» ο Πολωνός φορ που είχε περάσει ως αλλαγή, σε ένα ματς με λιγοστές καλές φάσεις αλλά με τρομερή ένταση.

Μετά από ένα νωθρό πρώτο 20λεπτο, το ματς πήρε... φωτιά. Στο 22’, έπειτα από φάση διαρκείας, ο Εμίλ Μπέργκστρομ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παναγιώτη Τσιντώτα, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Κατοίκος ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ. Ο Στέφανος Κουμπαράκης, που ήταν στο VAR, κάλεσε τον Κατοίκο για επανέλεγχο, ωστόσο ο εξ Αθηνών διαιτητής δεν άλλαξε απόφαση. Το γκολ εν τέλει ακυρώθηκε για χέρι του Χατζηστραβού στο ξεκίνημα της φάσης. Απόφαση που προκάλεσε τεράστια ένταση ανάμεσα στους πάγκους των δυο ομάδων.

Οι Σερραίοι δεν πτοήθηκαν και πέτυχαν και δεύτερο γκολ που μέτρησε, αυτή τη φορά. Ο Γιαλολίντιν Μασαρίποφ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο επερχόμενος Χατζηστραβός με σουτ στην κίνηση έκανε το 0-1 στο 40’, σκοράροντας για δεύτερη σερί αγωνιστική. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με σημαντική χαμένη ευκαιρία για τον Ατρόμητο, καθώς ο Λόρενς Ντε Μποκ από τα όρια της μικρής περιοχής σούταρε αλλά η μπάλα κόντραρε κι απομακρύνθηκε.

Χωρίς ρυθμό ήταν το ξεκίνημα του β’ μέρους, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον Πανσερραϊκό να «αγγίξει» το δεύτερο γκολ. Ο Ισμαήλα Ουεντραόγκο βρήκε υπέροχα τον Αλεξιτς στο 55’, όμως το πλασέ του Σέρβου επιθετικού έβγαλε δύσκολα με το πόδι ο Τσιντώτας. Ο Λούκας Ασεβέδο δεν μπόρεσε να βάλει έγκαιρα το πόδι του στο φάουλ του Πιέρ Κούντε στο 62’, με τον Ατρόμητο να απειλεί κυρίως από στατικές φάσεις. Σε μια από αυτές ο Αντζιέλσκι (67’) αστόχησε από καλή θέση, αλλά ο Πολωνός δε λάθεψε στη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τουρ Ντιρκς, που επίσης είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, έκανε τη σέντρα για τον Αντζιέλσκι που με το κεφάλι νίκησε τον Αντριάν Χοβάν για το τελικό 1-1. Σκορ που στέρησε από τον Πανσερραϊκό τη δεύτερη σερί του νίκη – και πρώτη εκτός έδρας στη σεζόν – και, αντίθετα, διατήρησε το αήττητο του Ατρόμητου με τον Σάσα Ιλιτς στον πάγκο του, καθώς είχαν προηγηθεί δυο νίκες.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Βαλένσια, Τζαβέλλας, Καμαρά – Αλεκσιτς, Ντανκερλουί, Πηλέας, Ουεντραόγκο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ιλιτς): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Ντε Μποκ, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Γκονζάλες, Κούντε (74’ Κουέν), Καμαρά (87’ Ντιρκς), Ρομπάιγ (74’ Γιουμπιτάνα), Βαλένσια, Φριντζόνσον (46’ Αντζιέλσκι).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Αυλωνίτης, Μπέργκστρομ, Μασαρίποφ (60’ Τόμας), Πηλέας (80’ Δεληγιαννίδης), Χατζηστραβός (88’ Κολομπίνο), Μορέιρα, Ουεντραόγκο, Πεταυράκης, Ντανκερλουί, Αλεξιτς.