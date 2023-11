Αθλητικά

Βόλος - Άρης: επιστροφή στις νίκες για τους Θεσσαλονικείς

Οι Θεσσαλονικείς πήραν τους τρεις βαθμούς μέσα στο Πανθεσσαλικό.

Εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό (πρώτο εφετινό «διπλό»), επικρατώντας με 2-0 του Βόλου, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Λορέν Μορόν (60’πέν.) και Βλάντιμιρ Νταρίντα (75’) σημείωσαν τα γκολ για τους Θεσσαλονικείς που, πάντως, κινδύνεψαν αρκετά από τους παίκτες του Κώστα Μπράτσου μέχρι να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ.

Τα πολλά προβλήματα ανάγκασαν τον Ακη Μάντζιο να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον Βαλεντίνο Φατόρε, που έπαιξε στο πλάι του Γιάκουμπ Μπράμπετς στο κέντρο της άμυνας, ενώ με ένεση αγωνίστηκε ο Φράνκο Φερράρι που απουσίασε σχεδόν από όλες τις προπονήσεις της εβδομάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Θεσσαλοί να είναι πιο ομοιογενείς και να κρατούν την μπάλα στα πόδια τους, όχι όμως και πάρα πολύ απειλητικοί.

Μετά το ημίωρο το ματς... άναψε. Στο 32’, έπειτα από γέμισμα του Ρούμπεν Πάρδο, η μπάλα έφτασε στον Μπράμπετς που την έστειλε στα δίχτυα του Ιβάν Κόστιτς. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του Τάσου Σιδηρόπουλου από το VAR, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης ακύρωσε το γκολ καθώς ο Τσέχος αμυντικός χρησιμοποίησε το χέρι του. Ο Βόλος είχε μια καλή στιγμή με τον Αλέξις Τρουιγέ (39’) να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Χουλιάν Κουέστα και τον Μπράμπετς αυτά του Κόστιτς (42’), φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους.

Η ομάδα του Μπράτσου, παρά την αναγκαστική αλλαγή του Φακούντο Μπερτόλιο, μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Το δυνατό σουτ του Αντόνιο Λούνα (50’) πέρασε λίγο έξω από την εστία του Άρη ενώ αυτό του Μαξιμιλάνο Κόμπα (53’) μέσα από την περιοχή, βρήκε σε ετοιμότητα τον Κουέστα. Ακολούθησε ένα μπαράζ… διαμαρτυριών και χρήσης του VAR.

Αρχικά οι Θεσσαλονικείς «φώναξαν» για χέρι-πέναλτι, ωστόσο έπειτα από έλεγχο της φάσης, δόθηκε κόρνερ. Από την εκτέλεσή του, ο Μπράμπετς πήρε την κεφαλιά, αλλά πριν η μπάλα φτάσει στον Τσέχο, ο Μορόν βρέθηκε στο έδαφος. Νέος έλεγχος από το VAR, με τον Τσιμεντερίδη να καταλογίζει εν τέλει πέναλτι σε κράτημα του Μπράμπετς από τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο. Ο Μορόν ανέλαβε την εκτέλεση για το 0-1 στο 60’.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά πέραν του σουτ του Τρουιγέ στο 66’, που μπλόκαρε ο Κουέστα, δεν απείλησαν ιδιαίτερα. Τουναντίον, οι κενοί χώροι που άφηναν πίσω οι γηπεδούχοι, ήταν… βούτυρο στο ψωμί για τους γρήγορους παίκτες του Άρη. Κι αν στο 72’ ο Μορόν, που πέρασε και τον Κότσιτς αλλά βγήκε πολύ πλάγια, δεν μπόρεσε να σκοράρει, το έκανε ο Νταρίντα τρία λεπτά μετά. Ωραία προσπάθεια του Σάπι Σουλεϊμάνοφ, με τον Τσέχο μέσο να έχει εύκολο έργο προ του Κόστιτς για το 0-2.

Κάπου εκεί το παιχνίδι κρίθηκε, με τον Άρη να παίρνει την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη του – και τρίτη στα τέσσερα τελευταία ματς – εδραιώνοντας τη θέση του στην εξάδα. Ο Βόλος, από την άλλη, παραμένει στην τελευταία θέση, παρέα με τον Παναιτωλικό, έχοντας ωστόσο κι έναν αγώνα λιγότερο – αυτόν με τον Πανσερραϊκό (Τετάρτη 29/11).

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Τρουιγέ, Γκλάβτσιτς, Τσοκάνης, Καλογερόπουλος – Φερράρι, Κάρλσον.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Κόστιτς, Κίτσος, Καλογερόπουλος, Τσοκάνης, Λούνα (72’ Μαχαίρας), Γκλάβτσιτς, Τρουιγέ (72’ Ενγκίν), Μπερτόλιο (48’ Κόμπα), Κορνέτ (46’ Αλχο), Ντέλετιτς, Γκαρσία.

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Μπράμπετς, Φατόρε, Φερράρι, Πάρδο (81’ Εμβοντό), Νταρίντα (90’+2’ Ζαμόρα), Βερστράτε, Σουλεϊμάνοφ (81’ Κάρλσον), Μοντόγια, Παναγίδης (64’ Μενέντες), Μορόν.

*Θερμή χειραψία είχαν πριν το ξεκίνημα του αγώνα ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με τον Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο.

