Ολυμπιακός - Προμηθέας Πατρών: επιβλητική νίκη για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός "ξέσπασε" κόντρα στον Προμηθέα, μετά την ήττα από τη Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε μετά την ήττα από την Μπασκόνια και με τον Τόμας Γουόκαπ να επιστρέφει στις μεγάλες εμφανίσεις, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 92-75 του Προμηθέα στο ΣΕΦ, για την 6η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, «ζεσταίνοντας» τις μηχανές τους πριν τη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στη Euroleague (με Μακάμπι εκτός και Ερυθρό Αστέρας εντός). Με την αποψινή «γεμάτη» εμφάνισή τους οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-1, υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στη δεύτερη ήττα τους.

Ο Γουόκαπ σκόραρε ακατάπαυστα σταματώντας τους 20 πόντους με 4/4 δίποντα και 4/5 τρίποντα, ο Μουσταφά Φαλ, εν τη απουσία του τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοβ, έμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά αγγίζοντας το νταμπλ νταμπλ (15π., 8ρ.), ο Άλεκ Πίτερς φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι με 14 πόντους και 2/2 τρίποντα, ενώ κέρδος ήταν η συμμετοχή του Γιώργου Τανούλη (6π. με 3/6δ. και 2 ασ. σε 12΄ συμμετοχής).

Από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Άντονι Κάουαν με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 51-39, 76-57, 92-75

Μετά το... αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (19-17), ο Ολυμπιακός ανέβασε tempo στην επίθεση, η άμυνα «έδεσε» και με σερί 7-0 ξέφυγε στο 12΄ με +9 (26-17). Με τον Τανούλη να διακρίνεται στο κομμάτι της δημιουργίας, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι παραγωγικοί στην επίθεση και στο 16΄ εξασφάλισαν για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (+13, 36-23). Κάουαν και Χρυσικόπουλος προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά με τον Γουόκαπ να βρίσκει ρυθμό από τα 6,75 και να ευστοχεί σε διαδοχικά τρίποντα, οι Πειραιώτες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (51-39). Στην τρίτη περίοδο οι Πίτερς και Κάναν μπήκαν στην... εξίσωση, ο Γουόκαπ συνέχισε να σκοράρει κατά ριπάς και ο Ολυμπιακός έγραψε στο 27΄ το μη αναστρέψιμο +26 (73-47), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Αγραφιώτης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 20 (4), Κάναν 5, Φαλ 15, Μπραζντέικις 5, Πίτερς 14 (2), Γουίλιαμς-Γκος 5 (1), Λούντζης 4, Λαρεντζάκης 7, Πάπας, Παπανικολάου 11 (1), Τανούλης 6.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 8 (2), Κόνιαρης 7, Χρυσικόπουλος 2, Ετσενίκε 10, Χέιλ 13 (2), Κάουαν 20 (3), Πλώτας 2, Μπαζίνας 2, Πρέκας 5 (1), Κόφι 3 (1), Στίβενς 3.

