Γαλιατσάτος: Μελέτη για θεραπεία του καρκίνου με ουσία από το σύκο (εικόνες)

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής του πανεπιστημίου Johns Hopkins για την εν εξελίξει έρευνα στην οποία συμμετέχει και που έχει ήδη θετικά αποτελέσματα.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Κυριακής ο Παναγής Γαλιατσάτος, καθηγητής Πνευμονολογίας και Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Ο κ. Γαλαιτσάτος αναφέρθηκε στις μελέτες στις οποίες συμμετέχει και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την θεραπεία του καρκίνου, με βάση μια ουσία που υπάρχει στο σύκο.

Όπως είπε, η ουσία είναι γνωστή από την αρχαιότητα και οι πρόγονοι μας την χρησιμοποιούσαν, αλείφοντας το σώμα τους σε περιοχές όπου είχαν μελανώματα και δερματικές παθήσεις.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι καθώς οι υπεριώδεις ακτινοβολίες δεν περνούν από το ανθρώπινο δέρμα για να ενεργοποιήσουν την ουσία που νικά τον καρκίνο, οι επιστήμονες προχωρούν σε διάχυση της ουσίας στον καρκινικό όγκο μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και έπειτα χρησιμοποιούν ακτίνες Χ για να επιτύχουν την ενεργοποίηση της.

«Ξυπνάω κάθε πρωί με την ελπίδα να αλλάξω την θεραπεία του καρκίνου», είπε ο κ. Γαλιατσάτος, τονίζοντας ότι στόχος της έρευνας είναι «να μεταφέρουμε αυτή την ουσία μέσα στον οργανισμό και να πολεμήσουμε τα κύτταρα του καρκίνου».

Προσέθεσε ότι «η ουσία αυτή σταματά την δράση τους και τελικά νικάει τα κύτταρα του καρκίνου. Τα χημικά πάνε στο ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί να προσβάλουν άλλο σημείο και να δημιουργηθεί αλλού καρκίνος, όμως η ουσία αυτή τα εξουδετερώνει πλήρως»

«Είμαστε στα πρώτα βήματα, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια θα το εφαρμόσουμε το φάρμακο. Βλέπουμε αποτελέσματα. Θέλουμε να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Η δική μας θεραπεία είναι πιο ασφαλής, δεν έχει τις παρενέργειες των χημειοθεραπειών», είπε ο κ. Γαλιατσάτος.

