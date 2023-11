Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο σκόραρε 35 πόντους στην νέα ήττα των Μπακς

Τα «Ελάφια» έχουν πλέον αρνητικό ρεκόρ μετά την ήττα τους από τους Μάτζικ, παρά το double-double του Greek freak.

Ηττήθηκαν από τους Μάτζικ με 112-97 οι Μπακς παίζοντας για δεύτερο σερί παιχνίδι δίχως τον Ντέμιαν Λίλαρντ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Οι προσπάθειές του Γιάννη Αντετοκούνμπο φάνηκε πως δεν ήταν αρκετές για τους Μπακς, παρόλο που ο «Greek Freak» τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους (15/21 δίποντα, 5/12 βολές), 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 6 λάθη και 4 φάουλ στα 36:35 που έμεινε στο παρκέ.

Ο Πάολο Μπανκέρο έκανε double-double με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ ενώ τα αδέλφια Βάγκνερ πέτυχαν μαζί 43 πόντους -24 ο Φραντς, 19 ο Μο που ήλθε από τον πάγκο ρίχνοντας το Μιλγουόκι στο 5-4 στην κατάταξη.

Σημειώνεται πως τα «Ελάφια» βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 21 πόντους και συνολικά είχαν 9/29 τρίποντα και 12/25 βολές, ενώ ο Τζέι Κράουντερ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-25, 65-49, 88-72, 112-97.

