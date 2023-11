Κοινωνία

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την χώρα από το βράδυ της Κυριακής.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 09-11-2023/1230 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Α. Σήμερα Κυριακή (12-11-23) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Πρόσκαιρα στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου) και μέχρι τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Β. Επισημαίνεται πως από το βράδυ της Κυριακής (12-11-23) νέο καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα και βαθμιαία τη Δευτέρα (13-11-23) την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν:

α. Από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (12-11-23) μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (13-11-23) το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

β. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13-11-23) μέχρι το μεσημέρι το νότιο Ιόνιο, η δυτική Στερεά, η δυτική και η νότια Πελοπόννησος, τα Κύθηρα και πιθανώς η δυτική Κρήτη.

γ. Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (13-11-23) μέχρι το μεσημέρι η Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα η ανατολική Μακεδονία και μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς πρόσκαιρα οι Κυκλάδες.

δ. Από το μεσημέρι της Δευτέρας (13-11-23) μέχρι αργά τη νύχτα τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

