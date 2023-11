Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Τεμπονέρας: Δεν φεύγω από το κόμμα, δεν αμφισβητώ τον Κασσελάκη

Τι είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του ίδιου και της τάσης που εκπροσωπεί απο την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μία ημέρα μετά την αποχώρηση από την εκρηκτική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιδρώντας στην ψηφοφορία που ζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης για δημοψήφισμα από τη βάση για τις 4 διαγραφές, ο Διονύσης Τεμπονέρας δήλωσε ότι «η επόμενη ημέρα θα μας βρει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ».

Μιλώντας στο MEGA ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε χαρακτηριστικά ότι «η επόμενη ημέρα θα μας βρει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ να αντιμαχόμαστε τη ΝΔ στην πορεία προς ένα συνέδριο που θα βάλει τις βάσεις για ένα αριστερό δημοκρατικό κόμμα».

Ο κ. Τεμπονέρας πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Αλίμονο αν υπήρχε αμφισβήτηση ενός καθ’ όλα νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη» τονίζοντας ότι «αδιαμφισβήτητα ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να προσθέσουμε, όχι να ακρωτηριάσουμε».

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ρωτήθηκε και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απαντώντας ότι πρέπει να μείνει έξω από την όποια αντιπαράθεση και ζήτησε από την ηγεσία του κόμματος να αναλάβει πρωτοβουλίες.

