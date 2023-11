Κοινωνία

Βοιωτία - Φονική καταδίωξη: Σύλληψη αστυνομικού και ΕΔΕ για τον πυροβολισμό

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την καταδίωξη του οχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός εκ των επιβαινόντων του.

Ανακοίνωση για την αιματηρή κατάληξη της καταδίωξης ενός ύποπτου αυτοκινήτου, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Λεοντάρι Βοιωτίας, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, μετά απο καταδίωξη σε δρόμους της Βοιωτίας, αυτοκίνητο με 4 επιβάτες ακινητοποιήθηκε και την ώρα που αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο στους επιβαίνοντες του οχήματος, ένας εξ αυτών προσπάθησε να πάρει το όπλο του ενός αστυνομικού και εκείνο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας θανάσιμα τον πολίτη.

Τέτοια αναφορά πάντως δεν υπάρχει στην ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οπου σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου, "ο ελεγχόμενος οδηγός τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό, του οποίου οι συνθήκες τέλεσης ερευνώνται".

Ακόμη, όπως σημειώνεται ο αστυνομικός έχει συλληφθεί και έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

«Βραδινές ώρες του Σαββάτου 11 Νοεμβρίου, από περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Αλιάρτου εντοπίστηκε όχημα, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της Επαρχιακής Οδού Λιβαδειάς – Θηβών.

Ο οδηγός του οχήματος δε συμμορφώθηκε στα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα με σκοπό να αποφύγει τον έλεγχο.

Λόγω του υψηλού κινδύνου του περιστατικού, ενημερώθηκαν μέσω του Κέντρου Άμεσης Δράσης, να συνδράμουν και επιπλέον δυνάμεις με σκοπό τον εντοπισμό και έλεγχο του οχήματος.

Στη συνέχεια ομάδα Ο.Π.Κ.Ε., που περιπολούσε στην περιοχή, κατάφερε να εντοπίσει το όχημα που διέφευγε τον έλεγχο, στη διασταύρωση Καναβαρίου στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς – Θηβών.

Ο οδηγός ωστόσο και πάλι δεν συμμορφώθηκε στα ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε περαιτέρω ταχύτητα, εξήλθε της Εθνικής Οδού και κινήθηκε σε επαρχιακή οδό προς Δόμβραινα Βοιωτίας και στην προσπάθεια του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε.

Οι αστυνομικοί της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. προσέγγισαν το όχημα προκειμένου προβούν σε έλεγχο υψηλού κινδύνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ελεγχόμενος οδηγός τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό, του οποίου οι συνθήκες τέλεσης ερευνώνται.

Το άτομο μεταφέρθηκε άμεσα στο Γ.Ν. Θηβών όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θανάσιμα τραυματισμένο.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο εμπλεκόμενος αστυνομικός κρατείται και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού».