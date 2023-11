Κοινωνία

Κρήτη: Έκανε delivery ναρκωτικά με ηλεκτρικό ποδήλατο

Συλλήψεις σε Ρέθυμνο και Χανιά για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά.

Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Ρέθυμνο και Χανιά για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, στο Ρέθυμνο συνελήφθη ένας Έλληνας για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο συγκεκριμένο πρόσωπο, ο οποίος επέβαινε σε ηλεκτρονικό ποδήλατο, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν οχτώ ισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 10,4 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 625 ευρώ ως προερχόμενο από αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον κατασχέθηκε το ηλεκτροκίνητο ποδήλατο του, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Επίσης συνελήφθησαν δύο άτομα τα ξημερώματα στα Χανιά. Πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό στους οποίους κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν έξι αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 7 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση διενεργείται από τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και Ρεθύμνου.

