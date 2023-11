Πολιτική

Αχτσιόγλου - Κασσελάκης: Αλληλοκατηγορίες και διαψεύσεις…. για ένα τηλεφώνημα

Η διάψευση από Αχτσιόγλου για δημοσιεύματα που φέρουν τον Κασσελάκη να προσπαθεί να «ρίξει γέφυρες» πριν την συνεδρίαση της Κ.Ε και η σκωπτική απάντηση κύκλων του Προέδρου.

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ της Έφης Αχτσιόγλου και του Στέφανου Κασσελάκη, μετά την χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ.

Το επιστητό της αντιπαράθεσης αυτής είναι δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το πρωί του Σαββάτου ο κ. Κασσελάκης επιχείρησε να ρίξει γέφυρες και να επικοινωνήσει με την κυρία Αχτσιόγλου παίρνοντας την τηλέφωνο.

«Αναφορικά με το δημοσίευμα του "ieidiseis.gr", διαψεύδω κατηγορηματικά ότι επικοινώνησε μαζί μου χθες ο κ. Κασσελάκης», αναφέρει σε δήλωση της η Έφη Αχτσιόγλου. «Δεν θα επιτρέψω να παίζονται παιχνίδια στο όνομά μου και μάλιστα επί προσωπικού», σημειώνει.

«Δε χρειάζονται διαψεύσεις όταν υπάρχει η κλήση στις 11:32. Μπορεί να μην το άκουσε ή να ήταν αφόρτιστο το τηλέφωνο», αναφέρουν κύκλοι που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη.

«Η κυρία Αχτσιόγλου δέχθηκε χθες στις 11:32 κλήση από άγνωστο νούμερο. Δεν έλαβε κάποιο μήνυμα ή ενημέρωση, ενώ ο κύριος Κασσελάκης δεν επικοινώνησε μαζί της με τον τρόπο που μέχρι τώρα επικοινωνούσαν, δηλαδή από διαφορετικό τηλεφωνικό αριθμό εκ μέρους του», αναφέρουν κύκλοι κοντά στην Έφη Αχτσιόγλου. Προσθέτουν ότι «η κ. Αχτσιόγλου βρισκόταν στον χώρο της συνεδρίασης της ΚΕ από τις 11:30». «Σε κάθε περίπτωση, οι κρίσιμες στιγμές που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι απαράδεκτο να καθορίζονται από αναπάντητες κλήσεις και fake news», σχολιάζουν.

