Εύη Βατίδου: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη και εμβολισμό μηχανής

Ο σπασμένος καθρέφτης, η λογομαχία, η καταδίωξη και ο σοβαρός τραυματισμός δυο ατόμων.

Η Εύη Βατίδου συνελήφθη χθες στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, πέρασε ένα μηχανάκι, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Κατά λάθος της έσπασαν τον καθρέπτη και τότε ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Μετά τη λογομαχία, ο οδηγός της μηχανής έφυγε, αλλά η Εύη Βατίδου τους κυνήγησε με το αυτοκίνητό της και σε κάποιο σημείο που σταμάτησε η μηχανή, έπεσε πάνω τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας και η γυναίκα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

