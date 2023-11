Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Οι “Προεδρικοί” κατέθεσαν τροπολογία – μπλόκο για το δημοψήφισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα αναφέρουν ότι «δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές εμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις από θεσμικούς εκπροσώπους του κόμματος». Τα «βαριά» ονόματα που την υπογράφουν.

-

Με τροπολογία που κατέθεσαν στη συνεδρίαση της Κ.Ε, τους οι «προεδρικοί» του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να βάλουν… φρένο στη νέα ηγετική ομάδα, μετά το τελεσίγραφό τους προς τον Στέφανο Κασσελάκη, την περασμένη Παρασκευή.

Οι τροπολογίες- προσθήκες αναφέρουν:

Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές εμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις από θεσμικούς εκπροσώπους του κόμματος, που αντί να ρίχνουν τους τόνους και να προωθούν την ενότητα, αναπαράγουν και εντείνουν την εσωστρέφεια που πλήττουν την εικόνα του κόμματος.

Δημοψηφίσματα για θέματα πειθαρχικών κυρώσεων, για τα οποία υπάρχουν ρητές προβλέψεις και όργανα στο καταστατικό, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται.

Τα μέλη της Π.Γ.

Γεροβασίλη Όλγα

Ζαχαριάδη Κώστας

Θεοχαρόπουλος Θανάσης

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Ραγκούσης Γιάννης

Φλαμπουράρης Αλέκος

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: 16χρονη έκοψε το λαιμό του νεογέννητου μωρού της

Γαλιατσάτος: Μελέτη για θεραπεία του καρκίνου με ουσία από το σύκο (εικόνες)

Κριάρι “έστειλε” στο νοσοκομείο 93χρονη πυρόπληκτη