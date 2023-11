Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Στέφανος Τζουμάκας

Ο εκ των υποψηφίων για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε με καυστικές δηλώσεις για τη σημερινή ηγεσία του κόμματος.

Μετά τους Σκουρλέτη, Βούτση και Σταθάκη, τις προηγούμενες μέρες, ο Στέφανος Τζουμάκας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων και μετά τις δηλώσεις Κασσελάκη περί δημοψηφίσματος για την απόφαση παραμονής ή διαγραφής στελεχών του κόμματος.

«Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι της τρέχουσας περιόδου. Στα μέρη μου λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ηγεσία μετά την αποχώρηση Τσίπρα, πηγαίνει από πολιτική ήττα σε πολιτική ήττα. Μέχρι τις Ευρωεκλογές θα έχει κλείσει ο πολιτικός κύκλος, να μην πω νωρίτερα» είπε αρχικά ο κ. Τζουμάκας.

«Ορισμένοι θρασύτατοι δεν έχουν όρια και μίλησαν με διατυπώσεις απαράδεκτες που μπορούμε να αντιστρέψουμε. Ποιοι έφεραν μαθήματα από την Golddman Sachs; Ποιοι παραδέχονται ότι έχουν πάρει χρήματα από τον τζόγο του χρηματιστήριου και δεν χρειάζεται να δουλέψουν ξανά;» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος κάλεσε κάθε στέλεχος, κάθε βουλευτή, κάθε μέλος της ΚΕ κάθε μέλος νομαρχιακής επιτροπής να αναλάβει την ευθύνη του.

«Για να βρεις στον ΣΥΡΙΖΑ ανθρώπους με προσωπικές επιδιώξεις είναι γεμάτος ο τόπος» πρόσθεσε και υποστήριξε ότι στην Πολιτική Γραμματεία έθεσε θέμα ηγεσίας καθώς, όπως είπε «δεν κάνει ο άνθρωπος, μας πάει συνεχώς σε ήττες».

