GrDesign: Βραβείο στην Ζωή Κατσιγιάννη του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Το περιοδικό “GrDesign” τίμησε 10 προσωπικότητες του χώρου, μεταξύ των οποίων η σχεδιάστρια infographics του ANT1, Ζωή Κατσιγιάννη, στην οποία έχει αφιερώσει ολόκληρο τεύχος του.

Η Ζωή Κατσιγιάννη έχει καταφέρει να επιβάλει τον σχεδιασμό infographics στο χώρο της δημοσιογραφίας. Μέλος του δυναμικού του ANT1, η Ζωή Κατσιγιάννη προσέθεσε ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή της, όπου μεταξύ άλλων βρίσκονται βραβεία του Ιδρύματος Μπότση και του European Newspaper Award.

Αναφερόμενη στην βράβευση της από το περιοδικό GRDesing, η Ζωή Κατσιγιάννη, αφού αναφέρθηκε στην πολύχρονη διαδρομή της σε περιοδικά, σε εφημερίδες και στην τηλεόραση, δήλωσε πολύ χαρούμενη που η δουλειά της και ο σχεδιασμός infographics βρίσκει ανταπόκριση.

Συνολικά 33 τεύχη, 82 διαφορετικά εξώφυλλα και 10 χρόνια ζωής γιόρτασε το περιοδικό για το ελληνικό design, σε μια εκδήλωση που έκλεισε με τραγούδια από τον Γιώργο Νταλάρα, στον οποίο απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο.

