Κόσμος

Μέση Ανατολή – Πάπας Φραγκίσκος: Να σταλεί μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είμαι στο πλευρό όλων όσων υποφέρουν, Παλαιστινίων και Ισραηλινών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ποντίφικας.

-

Ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αναφέρθηκε και πάλι σήμερα το μεσημέρι στις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας τόνισε: «κάθε ημέρα, η σκέψη μου πηγαίνει στην σοβαρότατη κατάσταση στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Είμαι στο πλευρό όλων όσων υποφέρουν, Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Αυτή την σκοτεινή στιγμή, σας αγκαλιάζω και προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς. Ας σιγήσουν τα όπλα. Δεν θα φέρουν ποτέ την ειρήνη. Και ας μην διευρυνθεί η σύρραξη. Φτάνει! Φτάνει αδέλφια! Φτάνει!».

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στην κατάσταση στην Γάζα, ο Φραγκίσκος πρόσθεσε: «Στην Γάζα ας παρασχεθεί άμεση βοήθεια στους τραυματίες, ας προστατευθούν οι άμαχοι πολίτες, ας αποσταλεί σαφώς μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στον εξουθενωμένο αυτό πληθυσμό. Ας απελευθερωθούν οι όμηροι, μεταξύ των οποίων υπάρχουν τόσες γυναίκες και παιδιά. Κάθε άνθρωπος, χριστιανός, εβραίος, μουσουλμάνος, από κάθε λαό ή θρησκεία, κάθε άνθρωπος, στα μάτια του Θεού είναι ιερός και πολύτιμος. Δικαιούται να ζήσει εν ειρήνη. Ας μην χάσουμε την ελπίδα. Ας προσευχηθούμε και ας εργαστούμε ακούραστα, ώστε η αίσθηση της ανθρωπιάς να υπερισχύσει της αναλγησίας των καρδιών».

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Χειροπέδες σε 88χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε πλατεία

Ιταλία: Λιοντάρι “έκοβε βόλτες” για 5 ώρες στο Λαντίσπολι (βίντεο)

Ισλανδία - Έκρηξη ηφαιστείου: Εκκενώθηκε παραθαλάσσια κωμόπολη (εικόνες)