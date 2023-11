Καιρός

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Πού αναμένονται εντονότερα τα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα, βαθμιαία τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και σταδιακά τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ. Συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από τις πρώτες πρωινές μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο (πιθανώς στα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη και τη Θράκη) και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Κυκλάδες (κυρίως κεντρικές και νότιες) και το ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι μέχρι τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων όπου θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι α πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια και από τις πρωινές ώρες από τα δυτικά γενικά αίθριος. Στη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές και βαθμιαία από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις πρώτες πρωινές ώρες και από τα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και μέχρι το μεσημέρι στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Από τις πρώτες πρωινές ώρες και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Εξασθένηση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις Κυκλάδες (κυρίως στις κεντρικές και νότιες) και πιθανώς στη δυτική Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, που από τις απογευματινές ώρες και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Από το βράδυ και από τα βόρεια τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με εξασθένηση το βράδυ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4, γρήγορα βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει τους 22 στα βόρεια, τους 24 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τους 25 βαθμούς Κελσίου στο νότιο Αιγαίο.

