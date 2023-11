Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός ανοιχτά της Βουλιαγμένης

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και ποιο το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:00 της Κυριακής 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βουλιαγμένης, στην Αττική.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η δόνηση που έγινε αισθητή και στην Αθήνα είχε επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Αττικής και της Αίγινας.

