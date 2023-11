Κόσμος

ΗΠΑ: Φονική πτώση στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο

Νεκροί όλοι οι στρατιώτες που επέβαιναν στο στρατιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη.

Πέντε Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (EUCOM).

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν οι πέντε στρατιώτες συνετρίβη αργά το βράδυ της Παρασκευής ενώ εκτελούσε άσκηση ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, η EUCOM είχε αναφέρει: «μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι η πτήση αφορούσε μόνο εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν υπάρχει καμία ένδειξη εχθρικής δραστηριότητας».

Η EUCOM δεν διευκρίνισε τον τύπο του αεροσκάφους, ούτε από πού είχε απογειωθεί και ποιος ήταν ο προορισμός του. Πρόσφατα οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και πολλά σκάφη συνοδείας, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη διάχυση του πολέμου της Γάζας στην ευρύτερη περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια αποστολής ρουτίνας για τον εν πτήσει ανεφοδιασμό, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής εκπαιδευτικής άσκησης, ένα αμερικανικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν πέντε στρατιωτικοί έπαθε ατύχημα και συνετρίβη στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι πέντε στρατιωτικοί σκοτώθηκαν» ανέφερε η ανακοίνωση.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των επιβαινόντων συμμετείχαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και πλοία. Μια έρευνα είναι επίσης σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος, σημείωσε η EUCOM.

«Η Τζιλ κι εγώ προσευχόμαστε για τις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Όλο το έθνος μας συμμερίζεται τον πόνο τους» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε μια ανακοίνωσή του.

