Άρης - Παναθηναϊκός: συνεχίζει αήττητο το “τριφύλλι”

Ο Παναθηναϊκός, πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και έμεινε αήττητος στη Basket League.

Με την... υπογραφή του Ματίας Λεσόρ, στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε την ώθηση που χρειαζόταν και επικράτησε σήμερα στο «Nick Galis Hall», για την 6η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, επί του Αρη με 75-65. Αποτέλεσμα με το οποίο διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα και σταμάτησε το σερί των 4 νικών που μετρούσαν οι Θεσσαλονικείς, μετά την, εντός έδρας, ήττα που υπέστησαν στην πρεμιέρα της Α1 από τον Ολυμπιακό.

Ο Λεσόρ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους» (14 πόντοι), στο πλευρό του οποίου στάθηκε, περισσότερο από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ο Κώστας Μήτογλου (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Βοήθησε σημαντικά και ο Τζέριαν Γκραντ (9 πόντοι, 10 ασίστ).

Καταλυτική για την εξέλιξη του παιχνιδιού αποτέλεσε η καθολική υπεροχή του Παναθηναϊκού στη ρακέτα (35 ριμπάουντ, εκ των οποίων 14 επιθετικά, με τους γηπεδούχους να είναι στα 28), οι βολές που εκτέλεσε (19/26, με τον Αρη να έχει 7/11) και η αποτελεσματική συνεργασία των παικτών του (19 ασίστ, 13 κλεψίματα).

Πάλεψε ο Αρης, «πλήρωσε», όμως, τα 18 λάθη του και την αδυναμία, σε σχέση με τον αντίπαλό του, κοντά στο καλάθι. Κορυφαίοι του στο παρκέ ήταν οι Κρις Μπάνκστον (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Βασίλης Τολιόπουλος (15 πόντοι, με 4/7 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 33-32, 44-55, 65-75

«Χτυπώντας» στη ρακέτα με τους Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, εκμεταλλευόμενος, παράλληλα τα λάθη του Αρη, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, στα μισά της πρώτης περιόδου, με 2-9.

Η είσοδος του Τολιόπουλου στο παρκέ άλλαξε τις ισορροπίες στο ματς. Με το «καυτό» χέρι του πολύπειρου γκαρντ από τα 6.75 και επιμένοντας αταλάντευτα σε άμυνα ζώνης, οι «κιτρινόμαυροι» έτρεξαν επιμέρους 13-5 και έκλεισαν το δεκάλεπτο έχοντας τα ηνία στο σκορ με μισό καλάθι (15-14).

Οι Γκριγκόνις, Λεσόρ έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού στο παιχνίδι τους φιλοξενούμενους (11’ 15-19), ο Αρης ανέτρεψε εκ νέου την εις βάρος του κατάσταση και με σερί 7-0 πήγε στο 13’ στο +3 (22-19).

Οι ομάδες βρέθηκαν στην ίδια αφετηρία στο 15’ (24-24), με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια, στην πορεία. Οι Θεσσαλονικείς έφυγαν, εν τέλει, στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με το υπέρ τους 33-32 και τον Μπάνκστον να καρφώνει εντυπωσιακά, στα πέντε δέκατα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.

Με τον Λεσόρ να «υπογράφει» τα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου και τον Βιλντόζα να στηρίζει το έργο του, οι «πράσινοι»… γύρισαν το παιχνίδι και απέκτησαν «αέρα» 7 πόντων στο 26’ (39-46). Απόσταση, η οποία, λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, με τρίποντο από τον Σλούκα (οι πρώτοι πόντοι του στο ματς), «ανέβηκε» στο +11 (44-55).

Ο Παναθηναϊκός είχε το +11 και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (46-57), όταν ο Αρης, με σερί 7-0, πλησίασε στο 33’ στους 4 πόντους (53-57). Η προσπάθειά του, ωστόσο, έμεινε κάπου εκεί. Οι «πράσινοι» με δικό τους σερί 2-11 ξέφυγαν στο 37’ με +13 (55-68) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

*Μεταξύ των θεατών του αγώνα, στοκατάμεστο Αλεξάνδρειο, ήταν οι ποδοσφαιριστές του Αρη, Χουλιάν Κουέστα, Μανού Γκαρθία, Βαλεντίνο Φατόρε.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Θεωνάς, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 3 (1), Τολιόπουλος 15 (4), Καρ 10, Κατσίβελης 4, Φίλλιος, Μποχωρίδης, Ντε Σόουζα 4, Χάρελ 2, Μπάνκστον 16, Γκάλινατ 11 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 4 (1), Βιλντόζα 9 (2), Μπαλτσερόφσκι 3, Σλούκας 5 (1), Γκραντ 9 (1), Ναν, Λεσόρ 14, Αντετοκούνμπο 8, Γκριγκόνις 10 (3), Μήτογλου 13, Μαντζούκας.

