ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός: δεν έπεισε αλλα κέρδισε ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη μέσα στην Τούμπα κόντρα στον Παναιτωλικό σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Με... φόρα από το θρίαμβο επί του Ολυμπιακού αλλά και την πρόκριση στα νοκ άουτ του UEFA Europa Conference League, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 2-1 του Παναιτωλικού στην Τούμπα, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Τα «καναρίνια» προηγήθηκαν με τον Σίλβα Τορεχόν Πέδρο (20’) αλλά οι «ασπρόμαυροι» ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση πριν βγει το ημίχρονο, με τους Αλί Σαμάτα (26’) και Αντρίγια Ζίβκοβιτς (36’). Και κάπου εκεί... τελείωσε το ματς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και τον Σαμάτα να σπαταλάει την πρώτη καλή στιγμή, όταν μόλις στο 4’ η κεφαλιά του πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Στέφανο Καπίνο. Το δοκάρι ήταν αυτό που γλύτωσε τους φιλοξενούμενους δέκα λεπτά αργότερα, στο δυνατό σουτ-φάουλ του Μαγκομέντ Οζντόεφ. Κι αφού δεν ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους, ήρθε για τον Παναιτωλικό.

Η συνεργασία του Γιώργου Λιάβα με τον Φρεντερίκο Ντουάρτε, είχε τελικό παραλήπτη τον Τορεχόν που σούταρε, η μπάλα βρήκε λίγο στον Ζόαν Σάστρε και κατέληξε στα δίχτυα του Ντομινίκ Κοτάρσκι για το 0-1. Η χαρά, όμως, για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, κράτησε μόλις έξι λεπτά. Από ωραίο συνδυασμό των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιάννη Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Σαμάτα, με τον Τανζανό φορ να νικάει με τακουνάκι τον Καπίνο για το 1-1.

Σπάνιας ομορφιάς – αλλά και λίγης τύχης – ήταν και το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Ζόαν Σάστρε τροφοδότησε τον Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο εξτρέμ να πραγματοποιεί μία σέντρα-σουτ που αιφνιδίασε τον Καπίνο, με την μπάλα να καταλήγει δοκάρι και μέσα. Από το 20’ ως το 36’, οι «ασπρόμαυροι» είχαν φέρει τα κάτω-πάνω, πηγαίνοντας μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο μέρος ήταν μάλλον απογοητευτικό, αφού φάσεις δε δημιουργήθηκαν. Αυτό «είδαν» οι φιλοξενούμενοι που, ανεβάζοντας τις γραμμές τους στα τελευταία λεπτά, προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Το σουτ του Σέρχιο Ντίαζ στο 81’ ήταν μεν δυνατό αλλά κατέληξε στην αγκαλιά του Κοτάρσκι ενώ κι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βρει «καθαρή» ευκαιρία στις αντεπιθέσεις.

Το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει, έστω και δύσκολα, τους τρεις βαθμούς και να περνάει, εν αναμονή και των υπολοίπων αναμετρήσεων, στη δεύτερη θέση. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, παρέμεινε στην τελευταία θέση ωστόσο η εμφάνισή του στην Τούμπα ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας (Καβάλας)

Κίτρινες: Μουργκ, Μιχαηλίδης – Λιάβας, Φρ. Ντουάρτε, Οικονόμου.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Σβαμπ), Μουργκ (64’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Α. Ζίβκοβιτς (90’ Βιεϊρίνια), Σαμάτα (76’ Τόμας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μαλής (60’ Οικονόμου), Ντουάρτε Μπρούνο, Μλάντεν, Τορεχόν, Λιάβας (46’ Μαυρίας), Πέρες, Χατζηθεοδωρίδης (73’ Ντίαζ), Ντουάρτε Φρεντερίκο (83’ Μπελεβώνης), Ζοάο Πέδρο (74’ Ξενιτίδης, Σενγκέλια.

