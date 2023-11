Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Πέτη Πέρκα: Η απάντηση στον Κασσελάκη για την παράδοση της έδρας της

Η απάντηση που έδωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την έδρα η οποία της ζητήθηκε μετά την αποχώρησή της από το κόμμα.

Δεν παραδίδει την έδρα της η Πέτη Πέρκα, η οποία μαζί με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είναι τα δύο στελέχη εκείνα, μεταξύ των 46 αποχωρησάντων που υπογράφουν το κείμενο της «Ομπρέλας», οι οποίοι έχουν βουλευτική ιδιότητα.

«Έχω νωπή εντολή να υπηρετήσω την περιοχή μου με το πρόγραμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αυτός που έχει μετακινηθεί από αυτή τη γραμμή είναι ο νέος πρόεδρος και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα στο in.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στη δευτερολογία του πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ζήτησε από τους δύο βουλευτές που αποχώρησαν, αλλά και από τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου που έχει αποχωρήσει το προηγούμενο διάστημα, να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας που, όπως ανέγνωσε, αναφέρει:«Όλοι οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του κόμματος. Όλοι οι βουλευτές που εκλέγονται με ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο κόμμα όχι και στους ίδιους».





