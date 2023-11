Κόσμος

Μπορέλ - Γάζα: Αναγκαία η δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων και ειδικής θαλάσσιας οδού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανάγκη δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα, μέσω αυξημένης χωρητικότητας των συνοριακών περασμάτων και ειδικής θαλάσσιας οδού, υπογραμμίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

-

Την «σοβαρή ανησυχία» της ΕΕ για την εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα εκφράζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Η ΕΕ συμμερίζεται τις εκκλήσεις για άμεσες παύσεις των εχθροπραξιών και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης χωρητικότητας στα συνοριακά περάσματα και μέσω μιας ειδικής θαλάσσιας οδού, έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να φτάσει με ασφάλεια στον πληθυσμό της Γάζας» τονίζει ο κ. Μπορέλ στη δήλωσή του εκ μέρους της ΕΕ.

Τονίζει επίσης ότι η ΕΕ επισημαίνει εκ νέου το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα «την έκκληση για συνεχή, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια προς όσους έχουν ανάγκη μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών διαδρόμων και των παύσεων για ανθρωπιστικές ανάγκες». Παράλληλα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τα αποτελέσματα της ανθρωπιστικής διάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τη Χαμάς για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ είναι κρίσιμο να παραχωρηθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) πρόσβαση στους ομήρους, αναφέρει ο κ. Μπορέλ.

Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι η ΕΕ καταδικάζει τη χρήση νοσοκομείων και αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων από τη Χαμάς.

«Πρέπει να επιτραπεί στους πολίτες να εγκαταλείψουν τη ζώνη μάχης. Αυτές οι εχθροπραξίες πλήττουν σοβαρά τα νοσοκομεία και έχουν φρικτό τίμημα σε πολίτες και ιατρικό προσωπικό. Η ΕΕ τονίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ορίζει ότι τα νοσοκομεία, οι ιατρικές προμήθειες και οι πολίτες εντός των νοσοκομείων πρέπει να προστατεύονται. Τα νοσοκομεία πρέπει επίσης να εφοδιάζονται αμέσως με τις πιο επείγουσες ιατρικές προμήθειες και οι ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα πρέπει να απομακρύονται με ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, προτρέπουμε το Ισραήλ να επιδείξει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να εξασφαλίσει την προστασία των αμάχων» τονίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Τέλος, αναφέρει ότι «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τους διεθνείς εταίρους, τον ΟΗΕ και άλλους φορείς καθώς και με χώρες της περιοχής για την παροχή συνεχούς ροής βοήθειας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τροφή, νερό, ιατρική περίθαλψη, καύσιμα και στέγαση».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννινα: Σύγκρουση λεωφορείου με αγριογούρουνα

Χανιά: Κοριτσάκι τραυματίστηκε στη σκάλα του πλοίου

Εύη Βατίδου - Τροχαίο: Κρατούμενη για τον εμβολισμό μηχανής στη Γλυφάδα