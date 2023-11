Αθλητικά

ΑΕΚ - Λαμία: άνετη νίκη για την Ένωση

H AEK "καθάρισε" από νωρίς το παιχνίδι κόντρα στην Λαμία.

Πραγματοποιώντας μια ουσιαστική εμφάνιση, η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 3-0 τη Λαμία στην Αγιά Σοφιά, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Λιβάι Γκαρσία (10’), Σέρχιο Αραούχο (36’) και Πέτρος Μάνταλος (90’+4’πέν.) πέτυχαν τα γκολ των νταμπλούχων που δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου.

Ο Ματίας Αλμέιδα άφησε κατά μέρος τους πειραματισμούς και το rotation και δικαιώθηκε. Και μάλιστα από νωρίς. Από σέντρα στην περιοχή της Λαμίας, ο Αραούχο προσπάθησε για το ψαλιδάκι, η μπάλα στρώθηκε στον Λιβάι που με δυνατό αριστερό σουτ νίκησε τον Αλεξέι Κοσέλεφ για το 1-0 στο 10’ – πρώτο φετινό γκολ του άσου από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Χωρίς να ανεβάσει στροφές, η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει, με τη Λαμία απλά να περιμένει.

Ως το ημίωρο, όταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με ωραία ενέργεια έστρωσε στον Λιβάι, αλλά το μυτάκι του 26χρονου φορ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ.

Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, η συνεργασία των Ντομαγκόι Βίντα και Γκατσίνοβιτς, έφερε σε θέση βολής τον Αραούχο, με τον Αργεντινό φορ να σκοράρει με το αριστερό για το 2-0 – πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα και για τον αρχηγό της ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν και σε τρίτο γκολ στο 42’, όταν ο Νίκλας Ελίασον θέλησε με το κεφάλι να βρει τον προ κενής εστίας Γκατσίνοβιτς, αλλά ο Κοσέλεφ «τσίμπησε» την μπάλα.

Ο,τι καλύτερο είχε να επιδείξει στο πρώτο ημίχρονο η Λαμία, ήταν ένα ωραίο σουτ του Καρλίτος στο 43’ από μακρινή απόσταση που, όμως, δε βρήκε στόχο. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν στο δεύτερο μέρος δημιουργώντας προϋποθέσεις για να μειώσουν το σκορ.

Όχι, όμως, και κλασικές φάσεις, πλην αυτής του 89ου λεπτού, με την κεφαλιά του Ζόραν Τόσιτς να περνάει οριακά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσίτσαν Στάνκοβιτς.

Στις καθυστερήσεις, σε αντεπίθεση πέντε έναντι τριών, ο Μάνταλος σούταρε από πλάγια με τον Κοσέλεφ να αποκρούει, αλλά στη συνέχεια ο Κυριάκος Παπαδόπουλος ανέτρεψε τον μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ.

Ο ίδιος ο Μάνταλος ανέλαβε την εσχάτη των ποινών για το τελικό 3-0. Σκορ που έφερε την «Ενωση» προσωρινά στη δεύτερη θέση, εν αναμονή των αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Η δε Λαμία, παρά την ήττα, παρέμεινε στην εξάδα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: Αραούχο, Γκατσίνοβιτς, Σιμάνσκι – Μαρτίνεθ, Λόνγκο.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Μοχαμάντι (77’ Πήλιος), Κάλενς, Βίντα, Σιντιμπέ (62’ Μάνταλος), Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς (69’ Πιζάρο), Πινέδα, Ελίασον, Λιβάι (70’ Πόνσε), Αραούχο (69’ Τσούμπερ).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σίντκλεϊ (46’ Τόσιτς), Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Αμαράλ, Σαντάνα, Σλίβκα (83’ Τσιλιανίδης), Μαρτίνεθ (73’ Λόνγκο), Τσιλούλης (46’ Τζανδάρης), Καρλίτος (74’ Μάλτσι).

