Πόλεμος στο Ισραήλ - Fauda: Σκοτώθηκε παραγωγός σειράς στη Λωρίδα της Γάζας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του καστ της σειράς για την απώλεια.

-

Σκοτώθηκε στη Γάζα ο Matan Meir, μέλος της παραγωγής της σειράς του Netflix, Fauda.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις όπου ανέφεραν πως «μεταξύ των πέντε στρατιωτών των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων που σκοτώθηκαν στις μάχες στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας ήταν ο ταγματάρχης Matan Meir, 38 ετών, ο οποίος ήταν μέλος των ομάδων παραγωγής των σειρών Fauda και Tagad».

Παράλληλα, το καστ του Fauda εξέφρασε τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Meir, με ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό της σειράς.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk