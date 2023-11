Αθλητικά

Περιστέρι - Καρδίτσα: νίκη “περίπατος” για την ομάδα του Σπανούλη

Η άμυνα του Περιστερίου «στραγγάλισε» την ουραγό Καρδίτσα στο κλειστό "Ανδρέας Παπανδρέου".

Η άμυνα του Περιστερίου «στραγγάλισε» την ουραγό Καρδίτσα, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει μία άνετη νίκη με 77-48 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και να ισορροπεί το ρεκόρ της σε 3-3. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στο «βυθό» της κατάταξης με έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Οι «κυανοκίτρινοι» έδειξαν τις αμυντικές... διαθέσεις τους από το πρώτο ημίχρονο και περιορίζοντας την Καρδίτσα στους 19 πόντους μέχρι το εικοσέλεπτο, εξασφάλισαν μία διαφορά ασφαλείας 15 πόντων, την οποία όχι μόνο συντήρησαν, αλλά με επιμέρους σκορ 26-7 στην τέταρτη περίοδο, εκτόξευσαν στο +29 (77-48).

Με 19 πόντους, ο Τζέιλεν Χαντς οδήγησε την επίθεση του Περιστερίου, ενώ 14 πρόσθεσε ο Νίκος Χουγκάζ. Από την Καρδίτσα των 19 λαθών(!), πάλεψε ο Ρομέο Γουάιτ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-10, 34-19, 51-41, 77-48

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Σκαλτσής, Αγγελής

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 9 (1), Ράγκλαντ 9, Ντάνγκουμπιτς 5 (1), Ξανθόπουλος, Χαντς 19 (3), Κασελάκης, Πουλιανίτης 3 (1), Ρένφρο 10, Γουίλιαμς 4 (1), Τόμπσον 2, Χουγκάζ 14 (2), Ζούγρης 2.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 11, Μπιουκάναν 4, Κλάσεν 3 (1), Σμιθ 2, Καμπερίδης 6 (1), ΜακΚάλουμ 2 , Δίπλαρος 5, Χρηστίδης 4, Αβδάλας 7 (1), Σάιμπερτ 4, Τσούκας.

