Αθλητικά

Αστέρας - Ολυμπιακός: “Σφράγισαν” τη νίκη στο 96 οι Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Φουρτούνης ήταν το πρόσωπο της βραδιάς για τον Ολυμπιακό, που κατάφερε τη νίκη κόντρα στον Αστέρα.

-

Ο Κώστας Φορτούνης αναδείχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή για τον Ολυμπιακό, καθώς με δικά του τέρματα οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα από την Τρίπολη, καταβάλλοντας με 2-0 (69’, 90’+6’) την αντίσταση του τοπικού Αστέρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι κινήσεις του Ντιέγκο Μαρτίνεθ από τον πάγκο άλλαξαν την εικόνα του αγώνα, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό το «τρίποντο».

Το ματς ξεκίνησε με καλό ρυθμό. Στο 6’ ο Βασίλης Σουρλής έκανε ωραία κούρσα και σέντρα από τα δεξιά, αλλά η μπάλα πέρασε οριακά μπροστά από τον αμαρκάριστο Χουάν Μιριτέλο. Δυο λεπτά μετά, ήταν η έμπνευση του Γκουστάβο Σκάρπα που ανάγκασε τον Νίκο Παπαδόπουλο σε επέμβαση. Η αναγκαστική αλλαγή του Μιριτέλο αλλά και η διακοπή λόγω καπνογόνων, χάλασε το ρυθμό.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο ημίωρο για να δοκιμάσει ένα καλό σουτ ο Σαντιάγκο Εσε, αλλά πέραν τούτου, μηδέν. Δίχως τέρματα, αλλά και δίχως αξιόλογες φάσεις, οδηγήθηκαν οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Η είσοδος του Ντάνιελ Ποντένσε έκανε σαφώς πιο απειλητική την ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ, με τους Αρκάδες να γυρίζουν όλο και πιο πίσω.

Το σουτ του Πεπ Μπιελ στο 54’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο ενώ πέντε λεπτά μετά, ο Ποντένσε βρήκε τον Σκάρπα σε επίκαιρη θέση, αλλά ο Βραζιλιάνος πλάσαρε άστοχα. Οι γηπεδούχοι είχαν μία καλή στιγμή στο 67’, με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να αποκρούει την προσπάθεια του Ρετζίς Κρέσπι. Εν τέλει, μία άλλη αλλαγή του Μαρτίνεθ, ήταν αυτή που έδωσε τη λύση. Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός με ατομική ενέργεια και συρτό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο – που έμεινε στα γόνατα – για το 0-1 στο 69’. Δέκατο γκολ του Φορτούνη με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι γηπεδούχοι αναγκάστηκαν να ανοιχτούν, αφήνοντας ελεύθερους χώρους, αλλά δεν το «πλήρωσαν». Αντίθετα, στο 88’, θα μπορούσαν να φτάσουν στην ισοφάριση, αν ο Νίκος Καλτσάς έβαζε καλύτερα το κεφάλι του στη σέντρα-ξυράφι του Φεντερίκο Αλβαρες. Στις καθυστερήσεις, ο Αστέρας κέρδισε κόρνερ, με τον Παπαδόπουλο να πηγαίνει στην περιοχή του Πασχαλάκη. Εγινε… αναμπουμπούλα, ο Στέφαν Γιόβετιτς απομάκρυνε, με τον Φορτούνη να πλασάρει στην κενή εστία για το τελικό 0-2.

Σκορ που έφερε και πάλι τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση παρέα με την ΑΕΚ, εν αναμονή του αποτελέσματος του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στην Καισαριανή με αντίπαλο την Κηφισιά. Οι Αρκάδες, από την άλλη, παρέμειναν στη ζώνη των Play Out, γνωρίζοντας την ήττα εντός έδρας και από του Πειραιώτες, μετά τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Παπαδόπουλος, Χουχούμης, Μάντζης.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Ατιένζα, Ρούμπεν, Χουχούμης (83’ Ντιαρά), Σουρλής (67’ Ζουγλής), Γκος (66’ Βαλιέντε), Αλάγκμπε, Κρέσπι (83’ Αλβαρες), Καλτσάς, Μιριτέλο (15’ Μάντζης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Ελ Κααμπί (73’ Γιόβετιτς), Σκάρπα (63’ Φορτούνης), Αλεξανδρόπουλος, Ροντινέι, Εσε, Μπιελ (63’ Μασούρας), Ρέτσος, Ντόη, Σολμπάκεν (46’ Ποντένσε/88’ Ιμπόρα).

Ειδήσεις σήμερα:

Ελένη Γερασιμίδου: Συνελήφθησαν ο σύζυγος και η κόρη της γιατί σήκωσαν τη σημαία της Παλαιστίνης

Χανιά: Κοριτσάκι τραυματίστηκε στη σκάλα του πλοίου

Εύη Βατίδου - Τροχαίο: Κρατούμενη για τον εμβολισμό μηχανής στη Γλυφάδα