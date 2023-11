Κοινωνία

Καλλιθέα: κρατούσε φυλακισμένη γυναίκα την χτύπαγε και τη βίαζε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό στην Καλλιθέα είδε το φως της δημοσιότητας. Πώς γλίτωσε η γυναίκα και πώς συνελήφθη ο άνδρας.

-

Στη σύλληψη ενός 61χρονου προχώρησαν οι Αρχές μετά από καταγγελία 48χρονης πως είχε πέσει θύμα συστηματικού ξυλοδαρμού και βιασμού από έναν άνδρα που την κρατούσε φυλακισμένη στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Σάββατο το πρωί ένας άνδρας πήγε στο ΑΤ Καλλιθέας για να αναφέρει πως είδε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου επί της Θησέως στην Καλλιθέα μια γυναίκα με μώλωπες να του κάνει νοήματα και να του ζητάει βοήθεια.

Άνδρες της ασφάλειας ζήτησαν από τον ίδιο να τους οδηγήσει στο σημείο, όπου και εντόπισαν σε άθλια κατάσταση μια 48χρονη από την Ουκρανία, η οποία κατήγγειλε πως είχε πέσει θύμα συστηματικού ξυλοδαρμού και βιασμού από έναν 61χρονο ημεδαπό που την κρατούσε φυλακισμένη στο διαμέρισμα του τουλάχιστον πέντε ήμερες.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 61χρονο μετά από τις καταγγελίες, ενώ στις ηλεκτρονικές συσκευές του βρέθηκε σκληρό πορνογραφικό υλικό.

Η 48χρονη, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Οι Αρχές έχουν στείλει δείγμα DNA του 61χρονου στα εργαστήρια για να συγκριθεί με αυτό του θύματος, έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση ενώ έχουν παραγγείλει και ιατροδικαστική εξέταση στην 48χρονη γυναίκα.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι ο συστηματικός βιασμός και ξυλοδαρμός της 48χρονης, αλλά και η κράτησή της παρά τη θέλησή της στο διαμέρισμα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννινα: Σύγκρουση λεωφορείου με αγριογούρουνα

Finnish travel Gala 2023: Η Ελλάδα ταξιδιωτικός προορισμός της χρονιάς παγκοσμίως

Εύη Βατίδου - Τροχαίο: Κρατούμενη για τον εμβολισμό μηχανής στη Γλυφάδα