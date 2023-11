Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα 13 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Αυτό σημαίνει πως σήμερα γιορτάζουν οι:

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα

Ο βίος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε το 347 στην Αντιόχεια από ευσεβείς χριστιανούς, τον Σεκούνδο και την Ανθούσα. Ευφυής καθώς ήταν διακρίθηκε στις επιστήμες και στα γράμματα. Ιδιαίτερα δε εντρύφησε στη μελέτη των ιερών γραφών, αποκτώντας βαθιά θεολογική κατάρτιση. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αποφάσισε να αφοσιωθεί στο μοναχικό βίο. Ο ένθεος ζήλος του, τον οδήγησε στην έρημο, όπου επιδόθηκε στην άσκηση και στην προσευχή. Όταν επέστρεψε στην Αντιόχεια χειροτονήθηκε διάκονος από τον Πατριάρχη Μελέτιο. Έξι χρόνια μετά ενθρονίστηκε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Ιωάννης υπήρξε έξοχος ποιμένας, αλλά και ερμηνευτής των ιερών γραφών. Μάλιστα άφησε ανεκτίμητο συγγραφικό έργο. Όμως η σύγκρουσή του με την ασεβή αυτοκράτειρα Ευδοξία, τον οδήγησε στην εξορία και συγκεκριμένα στον Κουκουσό της Αρμενίας. Εξορισμένος από τόπο σε τόπο ο άγιος Ιωάννης εξεδήμησε προς Κύριο, καθώς δεν άντεξε τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες τις οποίες υπέστη.

Πηγή: ecclesia.gr