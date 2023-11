Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Πολύτιμο “τρίποντο” στην Καισαριανή για το “τριφύλλι”

Πολύτιμη νίκη για τον Παναθηναϊκό στην Καισαριανή.

Με άλλη μία πολύτιμη εκτός έδρας νίκη που τον διατηρεί στο +4 απ’ τους ανταγωνιστές του, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τον τρίτο κύκλο αγώνων του, επικρατώντας της Κηφισιάς με 1-0 στο γήπεδο της Καισαριανής, στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ντάνιελ Μαντσίνι, κορυφαίος παίκτης των «πράσινων» στο ματς έκρινε με ένα εξαιρετικό γκολ στο 58’ το διπλό για το «τριφύλλι» που έχασε πολλές ευκαιρίες για μία πιο ευρεία νίκη.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει απ’ την αρχή τον έλεγχο του αγώνα έχοντας ψηλά τις γραμμές του και στο 4ο λεπτό είχε την πρώτη τελική του με ένα σουτ του Κώτσιρα από απόκρουση της άμυνας που πέρασε μακριά απ’ τα δοκάρι του Αναγνωστόπουλου.

Στο 10’ ο Ρουμπέν βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Μαντσίνι στον χώρο, αυτός γύρισε προς τον Αϊτόρ που πλάσαρε με τη μία και σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως (οριακό) οφσάιντ του Αργεντινού στην εκκίνηση της προσπάθειάς του.

Στο 21’ το πολύ καλό σουτ του Τσέριν βρήκε σε ετοιμότητα τον Αναγνωστόπουλο, που έδιωξε στη γωνία του, ενώ στο 29’ η σέντρα σουτ του Αϊτόρ πέρασε παράλληλα, χωρίς να τη βρει κάποιος συμπαίκτης του.

Στο 34’ από το λάθος του Γεντβάι, ο Τετέι πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και γύρισε την μπάλα παράλληλα προς τον Πρίτσα, ο οποίος σούταρε με τη μία αλλά ο Λοντίγκιν έδειξε εντυπωσιακά αντανακλαστικά αποκρούοντας στη γωνία του, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μασούρας πλάσαρε από πλάγια θέση στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού κι άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα το σουτ του Κώτσιρα πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 42’ το νέο σουτ του Τσέριν μέσα απ’ την περιοχή, μετά την ασίστ του Κώτσιρα, βρήκε ξανά σε ετοιμότητα τον Αναγνωστόπουλο στη γωνία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κρατάει ψηλά τις γραμμές του απέναντι στην Κηφισιά, που έψαχνε την κόντρα επίθεση, με τους «πράσινους» να έχουν την πρώτη τελική στο 53’ με το φάουλ του Τσέριν που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Η επιμονή των «πράσινων» δικαιώθηκε στο 58’. Από σέντρα του Τζούριτσιτς, ο Μασούρας έκανε κάκιστο διώξιμο της μπάλας κι ο Μαντσίνι που καιροφυλαχτούσε με μονοκόμματο αριστερό σουτ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 71’ ο Παλάσιος με το που μπήκε στον αγώνα έκανε ένα πολύ ωραίο γύρισμα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Σπόραρ δεν βρήκε την μπάλα για... εκατοστά κι έχασε την ευκαιρία για να σκοράρει. Στο αμέσως επόμενο λεπτό το σουτ του Σένκεφελντ απ’ το ύψος της περιοχής πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 87’ ο Βέρμπιτς αν κι έχασε αρχικά το βηματισμό του, έδωσε προς τον Ρουμπέν, ο οποίος σούταρε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 90’+2’ ο Παλάσιος από πλάγια θέση και στο 90’+3’ ο Ιωαννίδης με σουτ δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Αναγνωστόπουλο, με το τελικό 1-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ιωάννινα)

Κίτρινες: 52’ Μποτία - 22’ Τζούριτσιτς, 89’ Μλαντένοβιτς, 90’+4’ Ιωαννίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Βαφέας (80’ Οζέγκοβιτς), Λαντρ, Παρράς, Σνεϊντερλίν (13’ λ. τρ. Μποτία), Ιπαλίμπο, Μασούρας, Πρίτσας (69 Σάντος), Τετέι (80’ Νίνης), Αντερέγκεν (70’ Μπιφουμά).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι (63’ λ. τρ. Ζέκα), Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν, Τσέριν, Μαντσίνι (79’ Βέρμπιτς), Τζούριτσιτς (70’ Μπερνάρ), Αϊτόρ (70’ Παλάσιος), Σπόραρ (79’ Ιωαννίδης).

