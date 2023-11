Κοινωνία

Καλλιθέα: “Μπούκαραν” σε χρυσοχοείο και έφυγαν φορτωμένοι

Πόσα αντικείμενα και χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες, πριν αποχωρήσουν ανενόχλητοι από το χώρο της επιχείρησης.

Εικόνα: αρχείου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του συντάκτη του ΑΝΤ1 Σπύρο Λεβιδιώτη, περιστατικό διάρρηξης σε εμπορικό χώρο με εμπόρευμα μεγάλης αξίας σημειώθηκε την Κυριακή στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα άγνωστοι δράστες αφού παραβίασαν το παράθυρο εργαστηρίου χρυσοχοΐας στην οδό Ξενοφώντος, εισήλθαν στο ισόγειο και άρχισαν να ερευνούν τον χώρο ανενόχλητοι αναζητώντας τη λεία τους. Οι δράστες δεν έγινε δυστυχώς κατορθβτό να γίνουν αντιληπτοί από περιοίκους και κατάφεραννα κάνουν τη "δουλειά" τους χωρίς να τους σταματήσει κανείς ούτε να ειδοποιήσει τις αρχές.

Τελικά κατάφεραν και εντόπισαν 1.000 τεμάχια τιμαλφών άγνωστης χρηματικής αξίας, καθώς και άγνωστο χρηματικό ποσό, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε ερμάριο.

