ATP Masters – Τζόκοβιτς: Νίκη, κορυφή και ρεκόρ για τον Σέρβο

Ο «Νόλε» είναι ο πρώτος τενίστας στην Ιστορία του αθλήματος, ο οποίος θα φθάσει τις 400 εβδομάδες ως επικεφαλής της κατάταξης που διατηρεί η ATP.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, πέτυχε τον πρώτο του στόχο με το... καλημέρα στο ATP Masters, καθώς επικράτησε του Χόλγκερ Ρούνε και εξασφάλισε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2023, κάτι που επιτυγχάνει για 8η φορά στην καριέρα του.

Μάλιστα, ο 36χρονος «Νόλε» θα γίνει ο πρώτος τενίστας στην Ιστορία, ο οποίος θα φθάσει τις 400 εβδομάδες ως επικεφαλής της κατάταξης που διατηρεί η ATP.

«Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για εμένα, γιατί διακυβεύονταν πολλά και γι' αυτό, ένιωσα πολλά συναισθήματα», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα, που διεξήχθη στο Τορίνο, ο Σέρβος πρωταθλητής.

Μετά από τρεις και πλέον ώρες, ο Τζόκοβιτς έφθασε στην νίκη με 7-6(4), 6-7(1), 6-3 επί του Ρούνε, για τον οποίο τόνισε πως «κτύπησε καλά την μπάλα, σέρβιρε άριστα και μου δημιούργησε πραγματικά προβλήματα. Από το πρώτο game, ένιωσα ότι θα ήταν ένας μακρύς αγώνας και ότι θα μπορούσε να με νικήσει».

Στην πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά «Masters» που διεξάγεται με την συμμετοχή των οκτώ κορυφαίων τενιστών της χρονιάς, ο 20χρονος Ρούνε, έπαιξε «στα ίσα» τον Τζόκοβιτς.

Αυτή, ήταν η 19η διαδοχική νίκη για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος στοχεύει στην κατάκτηση του τουρνουά για 7η φορά, κάτι που εάν συμβεί θα αποτελέσει και σχετικό ρεκόρ.

Επόμενος αντίπαλος του Σέρβου, θα είναι ο «οικοδεσπότης», Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος νίκησε στην πρεμιέρα τον Στέφανο Τσιτσιπά με 6-4, 6-4 και δήλωσε πως «ο στόχος μου για την σεζόν, ήταν να αγωνισθώ στο Masters στο... σπίτι και το απολαμβάνω στο έπακρο. Αλλά δεν έχει τελειώσει».

